Глава Грачевского округа сообщил о гибели военного на Украине

24 апреля 2022, 17:40

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Сержант Вадим Богданов погиб на Украине, на здании школы в селе Бешпагир, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщил глава Грачевского округа Ставропольского края. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 14 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Дмитрий Подопригора погиб на Украине, мемориальная доска установлена на здании школы в селе Казгулак, в которой он учился, сообщила администрация Туркменского муниципального округа.

Гвардии сержант, Вадим Богданов погиб на Украине 28 февраля. Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом мужества посмертно. Похоронен в Михайловске, сообщил сегодня глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края Сергей Филичкин.