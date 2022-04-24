24 апреля 2022, 17:40
Глава Грачевского округа сообщил о гибели военного на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Сержант Вадим Богданов погиб на Украине, на здании школы в селе Бешпагир, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщил глава Грачевского округа Ставропольского края. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 14 уроженцев Ставрополья.
Как писал "Кавказский узел", младший сержант Дмитрий Подопригора погиб на Украине, мемориальная доска установлена на здании школы в селе Казгулак, в которой он учился, сообщила администрация Туркменского муниципального округа.
Гвардии сержант, Вадим Богданов погиб на Украине 28 февраля. Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом мужества посмертно. Похоронен в Михайловске, сообщил сегодня глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края Сергей Филичкин.
21 апреля в бешпагирской школе состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Вадима Дмитриевича Богданова, сообщил Филичкин.
С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 14 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".
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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"