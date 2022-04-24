Мемориальная доска в память о Вадиме Богданове. Скриншот фотографии из Telegram-канала главы Грачевского муниципального округа от 21.04.22, https://t.me/agmo026/290.

24 апреля 2022, 17:40

Глава Грачевского округа сообщил о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Вадим Богданов погиб на Украине, на здании школы в селе Бешпагир, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщил глава Грачевского округа Ставропольского края. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 14 уроженцев Ставрополья. 

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Дмитрий Подопригора погиб на Украине, мемориальная доска установлена на здании школы в селе Казгулак, в которой он учился, сообщила администрация Туркменского муниципального округа. 

Гвардии сержант, Вадим  Богданов погиб на Украине 28 февраля. Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом мужества посмертно. Похоронен в Михайловске, сообщил сегодня глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края Сергей Филичкин.

Вадиму Богданову было 28 лет. "Семья Вадима переехала в Бешпагир в конце девяностых, здесь же он пошел в первый класс. После окончания девятилетки поступил в Ставропольский государственный политехнический колледж по специальности автомеханик, а затем продолжил обучение в институте Дружбы народов Кавказа на факультете юриспруденции. Через полгода обучения призван в вооруженные силы РФ, где подписал контракт с полком Десантной штурмовой бригады", - написал глава округа в своем Telegram-канале.

21 апреля в бешпагирской школе состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Вадима Дмитриевича Богданова, сообщил Филичкин.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 14 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Власти Гумбетовского района сообщили о гибели лейтенанта на Украине","Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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