Дагестанские сельчане отвергли упреки в сборе денег школьников на ремонт трассы

03 июня 2022, 17:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Цумадинском районе по инициативе активистов идет строительство автодороги на добровольные пожертвования, объяснили жители сел информацию о сборе денег со школьников на ремонт трассы. Строительство ведется на месте разрушенной дороги, и в бюджете Дагестана предусмотрены деньги на поддержку народной стройки, рассказали инициатор проекта и представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня было опубликовано видео, в котором школьники из села Кванада Цумадинского района сообщили, что собрали 35 600 рублей на ремонт трассы "Бузнаса-нух" и передали эстафету по сбору денег школьникам соседнего села. Ремонт автодороги должен быть заботой властей, а не школьников, указали в комментариях пользователи "ВКонтакте".

Сельчане разъяснили участие школьников в проекте народной стройки



Размещенный в соцсети "ВКонтакте" ролик со школьниками был неверно интерпретирован, сами дети деньги не собирали, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления образования администрации Цумадинского района Зайнаб Абдусаламова.

"Это была инициатива учителей. Школьники хотели сказать, что поддерживают проект «Народной дороги». У нас в районе многие жители добровольно сдают деньги на этот проект, никто не заставляет. Кто 100 рублей даст, есть [те, кто] по пять [тысяч] и 10 тысяч сдают. Некоторые мужчины ездят бесплатно помочь в работе. Такая традиция есть, и не только в нашем районе", - рассказала она.

Жительница одного из сел Цумадинского района Патимат сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что у нее два ребенка-школьника, и никто у них деньги на "Бузнаса-нух" не требовал. "Откуда у детей деньги. Взрослые собирают, мы поддерживаем проект народной дороги, кто чем сможет. Принудительно никто не обязывает", - сказала она.

Эту информацию подтвердил житель другого села Цумадинского района Магомед. "С разных районов люди привозят туда стройматериалы, солярку. У кого есть возможность, выделяют технику для работы. Я несколько раз сдавал деньги. Детей никто не заставляет собирать", - рассказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты собрали на строительство дороги около 20 миллионов с начала года



«Бузнаса-нух» переводится как «Дорога предков», пояснил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель фонда социально-экономического развития Дагестана «Родные горы» Хаджимурад Муртазалиев.

По его словам, речь идет не о ремонте, а строительстве дороги, начатом по инициативе фонда около семи лет назад. Еще в XIX веке дорогу на этом месте использовали горцы для перехода на равнину, а в середине 1970-х годов, когда построили Чиркейское водохранилище, часть дороги ушла под воду.

Необходимость строительства дороги обусловлена тем, что существующая проходит через Гимринский тоннель. "Через тоннель дорога сложная, много крутых серпантинов, зимой гололед, дорогу время от времени закрывают. У грузового груженого транспорта уходит 5-6 часов на преодоление нескольких километров. Кроме того, через тоннель не пропускают легковоспламеняющиеся грузы, в том числе топливо для АЗС, машины с сеном, приходится делать круг более ста километров", - рассказал Муртазалиев.

Проект народной стройки «Бузнаса-нух» включает прокладку автодороги "от места слияния рек Авар-ор и Анди-ор в Унцукульском районе до села Чиркей Буйнакского района, по берегу Чиркейского водохранилища", а также возведение дорожной инфраструктуры. Новая дорога сократит и облегчит доступ в 12 горных районов Дагестана, говорится в публикации на сайте фонда "Родные горы". "Предварительное согласие жителей и администраций сёл Гимри, Ахатлы и Чиркей, по землям которых будет проложена дорога, Фонд получил в письменном виде", - отмечается в публикации.

Сейчас из 30 километров дороги построено около половины, но это не полноценная трасса, а технический проход, рассказал Хаджимурад Муртазалиев. По его словам, остались самые сложные участки: в месте пересечения рек Аварское Койсу и Андийское Койсу нужно построить мост, а последние 3-4 километра дороги очень сложные из-за наличия скальных пород.

"Дорога прокладывается вдоль солнечной стороны Сулакского каньона, где зимой даже ручьи не замерзают, и не будет гололеда. Сейчас существующая дорога к каньону из-за большого наплыва туристов загружена, новую можно будет использовать как дополнение. На ней можно построить смотровые площадки и другие объекты. Это будет безопасная и самая короткая дорога в горы. Государство тоже получит выгоду, используя ее для военного транспорта и проезда спасателей в горную часть [республики]", - сказал Муртазалиев.

Имеющийся участок дороги построен исключительно на пожертвования, добавил глава фонда. "Есть специальный счет. В селах волонтеры собирают деньги и передают координатору. Кроме денег, жители приносят для строителей продукты, топливо, кто чем может, помогает. С начала этого года собрали около 20 миллионов рублей. Но чтобы завершить строительство, нужно много средств, без поддержки государства вряд ли получится столько собрать", - сказал он.

Деньги на помощь в народной стройке заложены в бюджет Дагестана

Правительство Дагестана после встречи с активистами приняло решение выделить средства на проект моста и четыре километра сложного участка дороги, тендер уже объявлен, добавил Хаджимурад Муртазалиев.

Встреча председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с активистами состоялась 16 мая, следует из публикации на сайте правительства республики. "На первом этапе планируется строительство мостового перехода через реку Аварское Койсу и участка дороги длиной 4 км. Финансовые средства на проектно-сметную документацию предусмотрены в бюджете 2022 года. Проект будет поддержан, в рамках правового поля вся возможная поддержка будет оказана", - говорится в сообщении.

Еще в 2019-2020 годах был подготовлен проект планировки территорий для согласования и разграничения земельных участков под автодорогу в пределах границ муниципальных образований. Документация прошла публичные слушания, состоялись все необходимые согласования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минтранса Дагестана.

"С учетом прогнозной стоимости проекта порядка 3 миллиардов рублей принято решение разделить объект на этапы. На первом этапе планируется строительство моста через реку Аварское Койсу и 4-километрового участка дороги. На основании проекта планировки подготовлено техническое задание и начаты конкурсные процедуры на заключение государственного контракта на разработку проектно-сметной документации. Сроки проектирования - 2022-2023 годы. Начало строительно-монтажных работ запланировано на IV квартал 2023 года", - рассказал сотрудник министерства.

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