Замглавы Новопокровского района Кубани погиб на Украине

27 мая 2022, 07:00

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Погибший от осколочных ранений в Луганской области Александр Кальницкий был атаманом Новопокровского районного казачьего общества и занимал должность замглавы администрации района.

"Кавказский узел" писал, что росгвардеец Евгений Остренко погиб на Украине, его вдове передан орден Мужества. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 23 уроженцев Кубани.

В Новопокровском районном доме культуры прошла церемония прощания с атаманом районного казачьего общества Александром Кальницким, который погиб в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщил 26 мая замгубернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в своем Telegram-канале.

Александру Ивановичу Кальницкому было 60 лет, он скончался 17 мая в поселке Садовом Луганской области от осколочных ранений, полученных во время спецоперации, сообщает 26 мая издание "Живая Кубань".

На Украину войсковой старшина Кальницкий отправился весной 2022 года вместе с казаками-добровольцами Новопокровского РКО в составе отряда Кубанского казачьего войска. На момент гибели Александр Кальницкий был заместителем начальника штаба казачьего отряда «Кубань» Кубанского казачьего войска. Атаман служил в различных военных округах СССР и России, прошел путь от военного инженера до командира подразделения, имел статус «ветеран боевых действий».

В 2005 году подполковник переехал в станицу Новопокровскую, работал в военном комиссариате, далее вступил в ряды Кубанского казачьего войска. В 2012 году Кальницкий стал командиром казачьей дружины, принимал участие в операции в Крыму, с 2017 года избран атаманом районного казачьего общества.

Похоронили его на кладбище станицы Новопокровской.

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