26 мая 2022, 16:23

Вдова получила орден погибшего на Украине кубанского росгвардейца

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Росгвардеец Евгений Остренко погиб на Украине, его вдове передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Краснодарского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 22 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что артиллерист Максим Светленко из Тихорецка стал 21-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Семье старшего лейтенанта Росгвардии Евгения Остренко, погибшего  в  военной операции на Украине, вручена награда, сообщила сегодня администрация Краснодарского края. 

Орден Мужества вдове  погибшего передали начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, генерал-майор Георгий Медоев и заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов. каз о награждении орденом Мужества  Евгения Остренко 21 марта подписал президент России, говорится в сообщении на сайте администрации Кубани.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 22 уроженца Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Администрация Белоглинского района сообщила о гибели военного на Украине", "Власти сообщили о гибели астраханца на Украине", "Власти Камышинского района сообщили о гибели десантника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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