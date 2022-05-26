Вдова получила орден погибшего на Украине кубанского росгвардейца

26 мая 2022, 16:23

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Росгвардеец Евгений Остренко погиб на Украине, его вдове передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Краснодарского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 22 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что артиллерист Максим Светленко из Тихорецка стал 21-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Семье старшего лейтенанта Росгвардии Евгения Остренко, погибшего в военной операции на Украине, вручена награда, сообщила сегодня администрация Краснодарского края.

Орден Мужества вдове погибшего передали начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, генерал-майор Георгий Медоев и заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов. каз о награждении орденом Мужества Евгения Остренко 21 марта подписал президент России, говорится в сообщении на сайте администрации Кубани.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 22 уроженца Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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