Администрация Белоглинского района сообщила о гибели военного на Украине

11 мая 2022, 16:19

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Младший сержант Сергей Шаханин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Белоглинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 20 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", артиллерист Вадим Шекуров погиб на Украине, сообщила администрация Темрюкского района.

Погибший в ходе спецоперации на Украине военный, младший сержант Сергей Шаханин похоронен сегодня в Белоглинском районе. сообщила сегодня районная администрация.

Власти района выразили сообщение родным и близким погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 20 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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