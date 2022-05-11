Сергей Шаханин. Скриншот видео https://t.me/beloglinskiy_rayon/789

11 мая 2022, 16:19

Администрация Белоглинского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Сергей Шаханин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Белоглинского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 20 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", артиллерист Вадим Шекуров погиб на Украине, сообщила администрация Темрюкского района.

Погибший в ходе спецоперации на Украине военный, младший сержант Сергей Шаханин похоронен сегодня в Белоглинском районе. сообщила сегодня районная администрация.

Власти района выразили сообщение родным и близким погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 20 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине", "Власти Икрянинского района подтвердили гибель контрактника на Украине", "Родных военного из Дагестана возмутило отсутствие помощи властей с доставкой тела".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 мая 2022, 18:43

11 мая 2022, 17:43

  • Власти Азовского района сообщили о гибели военного на Украине

    Даниил Колесников из села Александровка погиб на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Азовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Ростовской области.

11 мая 2022, 16:50

11 мая 2022, 15:54

  • Дагестан и Чечня оказались в разных концах рейтинга темпов роста зарплат

    Дагестан вошел в тройку лидеров среди регионов России по среднегодовым темпам роста зарплат за пять лет, тогда как Чечня оказалась в числе аутсайдеров, уступив Кабардино-Балкарии и другим регионам Северного Кавказа. Половина жителей Чечни будет получать от 100 тысяч рублей в месяц лишь через 22,5 года, следует из опубликованного сегодня исследования.

11 мая 2022, 15:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи