Администрация Темрюкского района сообщила о гибели военного на Украине

04 мая 2022, 14:59

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Артиллерист Вадим Шекуров погиб на Украине, сообщила администрация района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 19 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в Адыгее похоронен уроженец Мостовского района Тимур Машуков, погибший во время спецоперации на Украине.

Офицер из Анапы, 31-летний старший лейтенант артиллерийского полка Вадим Шекуров погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Темрюкского района.



Соболезнования семье погибшего выразил депутат Госдумы Иван Демченко, говорится в сообщении от 3 мая на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 19 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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