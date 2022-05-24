Ростовские силовики задержали подростка за подготовку терактов в школах

24 мая 2022, 14:44

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Подросток задержан в Ростовской области за подготовку терактов в школах в различных регионах России, источник в силовых структурах сообщил, что юноша был завербован СБУ. Сам задержанный рассказал, что намеревался отправиться в Москву для подготовки терактов.

Подросток, который подозревается в подготовке терактов в школах, задержан в Ростовской области."Задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он был завербован СБУ", - процитировало ТАСС слова источника в силовых структурах.

Задержанный сообщил, что еще до начала спецоперации российских войск планировал теракты в школах Татарстана и возможно, Перми. По его словам, в январе планировалась поездка в Москву, об этом ему сообщил некий Влад, рассказал задержанный в интервью телекомпании "Дон ТР". "Ты с Лисом поедешь в Москву, вас встретит человек по имени Сергей. Я его знать не знаю. Он даст вам оружие, а Лис должен научить меня делать коктейли Молотова. Мы должны устраивать там Колумбайн*. Колумбайн* — я по новостям знаю — это взрывы в школах, убийство детей. Пермь была… нет, Татарстан. И где-то еще было. Не помню, честно. Он должен был дать нам денег, по 15 тысяч: мне 15 и Лису — 15, а также какую-то инструкцию. Мы должны были снять либо квартиру, либо комнату. Человек должен был дать оружие выйти на связь во "ВКонтакте". По его словам, Влад с ним больше на связь не выходил, сообщил он на видеозаписи.

Как следует из видеозаписи, молодой человек сидит в кабинете, он одет в спортивный костюм и ботинки без шнурков, руки скованы наручниками, на руках много татуировок.

Молодой человек приехал на территорию Ростовской области как беженец, но был задержан сотрудниками спецслужб. По заданию СБУ он вербовал молодый людей в батальон "Азов", говорится в видеозаписи.

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* движение "Колумбайн" признано террористической организацией и запрещено в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.