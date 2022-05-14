Мужчина арестован по делу о подготовке теракта в Сочи

14 мая 2022, 19:05

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Центральный суд Сочи поместил под арест до 12 июля подозреваемого в подготовке теракта в торговом центре.

Как писал "Кавказский узел", Федеральная служба безопасности 13 мая отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке теракта в одном из торгово-развлекательных центров Сочи. В ходе допроса подозреваемый признался, что исповедовал идеологию нацизма и движения "Колумбайн"* и намеревался убить более 50 человек, следует из распространенной ведомством видеозаписи.

Центральный районный суд Сочи поместил под арест на один месяц и 29 дней, до 12 июля, подозреваемого в подготовке теракта, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "Из материалов, представленных суду, следует, что фигурант является сторонником идей неонацизма и планировал вооруженное нападение на людей в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая", - указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

На видеозаписи, приложенной к сообщению, подозреваемого, лицо которого на видеозаписи размыто, заводят в здание, а затем в зал. Его сопровождают два человека в гражданской одежде, лица которых также размыты, следует из видео.

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* движение "Колумбайн" признано террористической организацией и запрещено в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.