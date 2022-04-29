ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

29 апреля 2022, 10:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали в Карачаевске сторонника ИГ*, который по указанию зарубежного эмиссара готовил теракт, он арестован на два месяца, сообщила ФСБ.

По данным ФСБ, в Карачаево-Черкесии задержан сторонник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал теракт на объекте органов власти и правопорядка.

Сторонник ИГ* готовил теракт по указанию зарубежного эмиссара, заявила спецслужба. "Указанное лицо при подготовке к реализации своего преступного замысла было задержано в городе Карачаевске", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный арестован на два месяца, добавили в спецслужбе.

Он признался в подготовке теракта. "Я задержан за то, что сделал самодельную взрывчатку и вступил в "Исламское государство"*. У меня нашли самодельную взрывчатку. Я должен был пойти и взорвать", – процитировал его сегодня ТАСС.

По месту жительства задержанного были изъяты компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельной бомбы, а также другие материалы, свидетельствующие о подготовке им теракта. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к теракту") и части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), привело агентство сообщение ЦОС ФСБ России.

Часть 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к теракту") и часть 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Агентство также опубликовало кадры задержания предполагаемого террориста. На видео показана одна из улиц Карачаевска, затем - микроавтобус, из которого выпрыгивают силовики в форме, они валят на землю человека в гражданской одежде и обыскивают его. После этого задержанный показан в квартире, силовики проводят обыск, при вскрытии одного из чемоданов внутри него оказываются электронные устройства, саморезы, пластиковые бутылки с жидкостью и прочие предметы.

Комментариев от задержанного или его адвокатов относительно сообщения ФСБ не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 18 апреля ФСБ информировало о задержании в Карачаево-Черкесии трех человек по подозрению в связях с ИГ* и подготовке теракта на территории республики.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.