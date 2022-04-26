"Коммерсант" обнародовал детали обвинения Гази Исаеву по делу о терактах

26 апреля 2022, 16:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи пришли к выводу, что полковник полиции Гази Исаев в 2010 году был связан с организаторами терактов в московском метро и Кизляре, сообщил источник "Коммерсанта". Обвинение базируется только на словах осужденных за теракты и засекреченных свидетелей, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела полиции Кизлярского района Гази Исаев был задержан 22 ноября 2020 года. Ему предъявлены обвинения по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, бандитизме и теракте в московском метро. В октябре 2021 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста Исаева.

По первоначальной версии следствия, Гази Исаев присоединился к запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ" и, используя служебное положение, представлял боевикам информацию о силовиках, а в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро. Взрывов 29 марта 2010 года было два - на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". В результате 40 человек погибли, свыше ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Главное следственное управление СКР завершило следственные действия с Гази Исаевым, предъявив ему обвинение в окончательной редакции, и полковник вместе со своим адвокатом начал ознакомление со 150 томами своего дела, пишет сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Согласно итоговой версии следствия, Гази Исаев в 2010 году был членом сообщества боевиков под руководством Магомедали Вагабова, а также состоял в вооруженной группировке Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро. Обвинения Исаеву предъявлены по части 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), части 3 статьи 209 (бандитизм с использованием служебного положения) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти) УК РФ.

Части 3 статей 209 и 210 УК РФ предусматривают до 20 лет лишения свободы, часть 3 статьи 205 УК РФ - до пожизненного лишения свободы.

"Из обвинения следует, что авторитетный начальник райотдела полиции в 2009-2010 годах фактически прикрывал членов дагестанского бандподполья и даже развозил их по территории республики на своем автомобиле", - говорится в материале издания "Полицейский служил террористам не хуже, чем родине".

В частности, по версии СКР, в марте 2010 года Гази Исаев подвез на автостанцию в Кизляре "террористку-смертницу с уже спрятанной под ее одеждой самодельной бомбой", откуда она вместе с еще одной смертницей на рейсовом автобусе отправилась в Москву "в сопровождении нескольких сообщников-мужчин".

По данным спецслужб, теракты в метро совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, который был убит в конце декабря 2009 года. Организатором теракта в метро следствие считает Гусена Магомедова. Он, как считают следователи, сопровождал Шарипову и Абдурахманову из Дагестана в Москву, и, по данным камер видеонаблюдения, завел одну из смертниц в метро. Магомедов был убит в 2013 году в Сергокалинском районе Дагестана.

Следователи считают, что Магомедали Вагабов и Абас Рамазанов организовали также двойной теракт в Кизляре, который произошел 31 марта 2010 года, говорится в публикации издания. "Общее количество жертв террористической атаки на Кизляр составило 12 человек, однако о возможной связи организаторов двух двойных терактов с главным районным полицейским тогда никто даже предположить не мог", - пишет автор статьи Сергей Машкин.

Лишь после того, как в ноябре 2020 года был задержан еще один предполагаемый участник терактов Магомед Нуров, и он, и осужденный в 2011 году по делу о теракте в Кизляре Пахрудин Ахмедов сообщили следствию о роли Гази Исаева, утверждается в публикации.

4 февраля 2022 года Генпрокуратура сообщила, что уроженец Дагестана Магомед Нуров признан виновным по делу о терактах в московском метро и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. По версии следствия, именно Нуров помог Гусену Магомедову скрыться после теракта. Следствие также считает, что Нуров выполнял роль связного банды и на своей машине возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты в московском метрополитене.

"После того, как показания арестованного и осужденного подтвердил третий, засекреченный под псевдонимом "Степанов С.С." свидетель, сотрудники ФСБ сразу вылетели в Кизляр для задержания и доставки в Москву начальника местного отдела МВД Гази Исаева", - говорится в материале издания.

Гази Исаев и его защита не согласны с версией следствия. Адвокат обвиняемого Эльдар Хастинов заявил, что его клиент не сотрудничал с дагестанским бандподпольем, а напротив, "вел непримиримую борьбу с боевиками на территории вверенного ему Кизлярского района".

"Именно Гази Исаев, по словам защитника, организовал спецоперацию по задержанию Пахрудина Ахмедова, и тот исключительно в отместку «сделал» его своим сообщником. По мнению адвоката Хастинова, расследование и сейчас нельзя считать завершенным, поскольку обвинение строится «только на словах осужденных террористов и засекреченных свидетелей», а ходатайство его клиента о проведении очных ставок с ними так и не было удовлетворено. В СКР претензии защиты не считают существенными", - говорится в публикации.

Напомним, после задержания Исаева, в ноябре 2020 года, сотрудники Кизлярского РОВД провели акцию с требованием освободить его. Пользователи интернета и офицеры в отставке усомнились в искренности протестующих. В апреле 2021 года несколько депутатов Кизлярского райсобрания обратились к Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело Исаева, назвав полковника честным и порядочным офицером. Председатель райсобрания Нурудин Кахиров объяснил обращение частной инициативой депутатов.

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