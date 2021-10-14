Суд оставил Гази Исаева под арестом

14 октября 2021, 18:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На три месяца продлен арест бывшего главы отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаева по делу о теракте в московском метро в 2010 году.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2020 года был задержан начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте. Суд в Москве арестовал Исаева, затем срок ареста продлевался. Сотрудники Кизлярского РОВД в ноябре 2020 года провели акцию с требованием освободить Исаева,но интернет-пользователи и офицеры в отставке усомнились в искренности протестующих. В апреле несколько депутатов Кизлярского районного собрания обратились к президенту России с просьбой взять под контроль дело Исаева, назвав его при этом честным и порядочным офицером. Председатель райсобрания Нурудин Кахиров назвал обращение частной инициативой депутатов.

По версии следствия, Исаев присоединился к запрещенной в России судом террористической организации "Имарат Кавказ" и, используя служебное положение, представлял боевикам информацию о силовиках, а в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро. Всего взрывов было два, в результате 40 человек погибли, свыше ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что мстил военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей начальника полиции Кизлярского района Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о теракте в московском метро в 2010 году, сообщил сегодня ТАСС. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Исаеву под стражей на три месяца", - привело агентство слова представителя суда.

Ранее Генпрокуратура отчиталась о передаче в суд еще одного дела, связанного с терактом в метро в 2010 году. Это дело уроженца Дагестана Магомеда Нурова, который обвиняется в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств, сообщило ведомство.

"По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировалось совершение взрывов в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника террористических актов. Нуров свою вину признал полностью", - указано в сообщении от 23 сентября на сайте Генпрокуратуры России. Дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

"Кавказский узел" писал, что организатором теракта в московском метро следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, скрыться после теракта Магомедову житель Дагестана Магомед Нуров.