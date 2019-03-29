Следствие объяснило связь Нурова со взрывами в метро

29 марта 2019, 06:37

Арестованный житель Дагестана Магомед Нуров в 2010 году помогал скрыться Гусену Магомедову, который разыскивался за участие в организации взрывов в московском метро, полагает следствие.

Как информировал "Кавказский узел", Следственный комитет России сообщил о задержании 27 марта в Дагестане подозреваемого по делу о взрывах в московском метро в 2010 году. Магомед Нуров был доставлен в Москву, где Басманный суд арестовал его до 27 мая. Следствие заявило, что Нуров был членом группы боевиков под руководством Магомедали Вагабова. По словам адвоката арестованного, Нуров признался в незначительном пособничестве совершившим теракты боевикам, а не в самом совершении теракта.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве произошли утром 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, который был убит в конце декабря 2009 года, сообщается в справочном материале "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По версии следствия, Магомед Нуров в 2010 году помог скрыться Гусену Магомедову, которого силовики считают непосредственным исполнителем теракта в Москве. "Магомедов вернулся в село Костек Хасавюртовского района Дагестана, и Нуров его вывез на автомобиле в лесной массив, где передал членам незаконного вооруженного формирования", - цитирует слова следователя Следственного комитета России "Интерфакс".

Нуров признался, что подвозил Магомедова, но отрицал свое участие как в самом теракте, так и в вооруженном подполье, пишет сегодня, 29 марта, "Коммерсант".

Магомедов, по сведениям спецслужб, в 2010 году сопровождал Шарипову и Абдурахманову из Дагестана в Москву, и, по данным камер видеонаблюдения, завел одну из смертниц в метро. Силовики разыскивали его за участие в организации московских терактов. 6 февраля 2013 года Гусен Магомедов, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит во время перестрелки в окрестностях села Кадыркент Сергокалинского района Дагестана. Источник в спецслужбах уточнил, что Магомедова убили находившиеся в засаде силовики.

Нуров 28 марта в суде, где в отношении него избиралась мера пресечения, сообщил, что у него на иждивении находятся две жены, восемь детей, престарелые родители. По его словам, ранее он не был судим, до задержания работал охранником в спортзале, отмечает РИА "Новости".

Также обвиняемый сообщил о наличии у него инвалидности, уточняет ТАСС.

Напомним, что Нурову предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшее умышленное причинение смерти человеку (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что лидер "губденской" группировки боевиков, действовавшей в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана, Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах), по заявлению силовиков, был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года. Его родственники заявили, что Вагабов был арестован по сфабрикованному обвинению и оговорил себя под пытками.