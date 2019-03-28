Суд арестовал жителя Дагестана по делу о взрывах в метро

28 марта 2019, 20:12

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Магомеда Нурова, который был задержан в Дагестане по подозрению в причастности к взрывам в московском метро в 2010 году. Нуров признался в пособничестве совершившим теракты боевикам, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Следком сообщил о задержании 27 марта в Дагестане подозреваемого по делу о взрывах в московском метро в 2010 году. Подозреваемый был доставлен в Москву.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" произошли утром 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, более 100 были ранены. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года, говорится в справке «Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ», подготовленной «Кавказский узлом».

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Магомеда Нурова на два месяца, до 27 мая. Как рассказал представитель Следкома во время судебного заседания, Нуров признал свою вину в инкриминируемых деяниях.

При этом сторона защиты безрезультатно пыталась настоять на избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Адвокат указывал при этом, что обвиняемый признался лишь в незначительном пособничестве, а не в совершении теракта, передает РАПСИ. Нурову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по пункту "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта) УК РФ, уточняет агентство.

Следствие, обратившись в суд с ходатайством об аресте Нурова, заявило, что он был членом группы дагестанских боевиков под руководством Магомедали Вагабова, передает РИА Новости.

Лидер "губденской" группировки боевиков, действовавшей в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана, Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года, заявили силовики. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года. Его родственники заявили, что Вагабов был арестован по сфабрикованному обвинению и оговорил себя под пытками.

Магомед Нуров при задержании не оказывал сопротивления, следует из распространенного сегодня силовиками видео. Видео с надписью о том, что оно предоставлено ЦОС ФСБ России, продолжительностью 1 минута 19 секунд опубликовано на YouTube-канале «Следственный комитет Российской Федерации» и к 20.12 мск 28 марта набрало 8 375 просмотров.

На кадрах видно, как силовики взяли под прицел частный дом в сельской местности и ждут, пока подозреваемый, оставив свой автомобиль во дворе, войдет в дом. Вооруженные оперативники готовятся к задержанию – сначала в дом запускается собака, а затем идут силовики, держа щит впереди. Также на видео показаны моменты, когда мужчине показывают постановление о задержании и когда его доставляют в Москву для проведения следственных действий.