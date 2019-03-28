Подозреваемый по делу о взрывах в метро задержан в Дагестане

28 марта 2019, 13:59

Предполагаемый участник группировки Вагабова причастен к взрывам в московском метро в 2010 году, сообщил сегодня Следком.

Как сообщал "Кавказский узел", лидер "губденской" группировки боевиков, действовавшей в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана, Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года, заявили силовики. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года. Его родственники заявили, что Вагабов был арестован по сфабрикованному обвинению и оговорил себя под пытками.

Взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" произошли утром 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, более 100 были ранены. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года, говорится в справке «Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ», подготовленной «Кавказский узлом».

По данным ведомства, предполагаемый участник бандгруппы Магомедали Вагабова был задержан 27 марта силовиками в Дагестане. "Подозреваемый доставлен в Москву. Сегодня ему планируется предъявить обвинение в совершении терактов в составе организованной группы", - говорится в сегодняшнем сообщении Следственного комитета России.

Следствие также ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемого, отмечает ведомство.

Спецоперация по задержанию проходила в Хасавюртовском районе республики, пишет сегодня РИА "Новости".