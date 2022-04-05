Комментарий о задержании жителя Ставрополя обернулся уголовным обвинением

05 апреля 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвиняемый разместил комментарий под видео о задержании жителя Ставрополя, планировавшего теракт, дело об оправдании терроризма передано в суд, сообщил Следком.

Следствием установлено, что обвиняемый в октябре 2020 года находился на территории Ставропольского края и с мобильного телефона разместил в Сети комментарий под видео о задержании жителя Ставрополя, планировавшего теракт, проинформировал Следственный комитет России.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Ставропольского края, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта 2020 года ФСБ сообщила о задержании мужчины, готовившего теракт. В декабре 2021 года жителю Ставрополья был утвержден приговор за подготовку теракта - он получил семь лет колонии.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.