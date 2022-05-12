Волгоградский школьник отказался считать себя потерпевшим по делу о подготовке теракта

12 мая 2022, 03:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Одноклассник волгоградского подростка, обвиняемого в подготовке теракта, заявил в суде, что не считает себя потерпевшим и не слышал лично угроз от него. Большинство свидетелей обвинения узнали об обстоятельствах дела из СМИ уже после задержания подростка и впоследствии просто пересказывали обнародованную информацию, заявил адвокат Андрей Гордеев.

Как писал "Кавказский узел", 17 января военный суд в Ростове-на-Дону постановил выписать из психдиспансера в Новочеркасске волгоградского подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе, заменив ему меру пресечения на запрет определенных действий. Однако врачи не разрешили подростку покинуть учреждение, заявив, что решение суда в законную силу не вступило, сообщила мать подростка. Адвокату и матери волгоградского подростка, обвиняемого в подготовке теракта, удалось убедить врачей психдиспансера выполнить постановление суда о его освобождении.

14-летний школьник был арестован в июне 2020 года. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

В суде 11 мая был допрошен потерпевший - одноклассник обвиняемого, который давал показания вместе со своим законным представителем - отцом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Гордеев.

"Он сказал, что не хотел быть потерпевшим по делу, и не понимает, как его вообще признали потерпевшим [...] Одноклассник не считает, что его права были каким-то образом ущемлены, что ему высказали какие-то угрозы. В протоколе допроса говорится, что мой подзащитный угрожал потерпевшему застрелить его из пневматического ружья. Раньше на основании этих слов собирались возбудить дело по статье о покушении на убийство, а потом решили, что этих высказываний достаточно для обвинения в терроризме. Но одноклассник сообщил сегодня (11 мая), что лично не слышал таких слов от моего подзащитного, якобы он услышал такие слова от кого-то в классе", - сказал адвокат.

От кого именно одноклассник это услышал, он не знает, но об этом факте знает следователь, который сначала наделил его статусом потерпевшего, а потом допросил по данным обстоятельствам, отметил Гордеев.

Одноклассник заявил, что ещё на стадии следствия не был согласен с решением следователя о наделении его таким статусом, но ему отказали, отметил Гордеев. "Ранее по делу он был свидетелем обвинения, и среди прочих одноклассников рассказывал о своих взаимоотношениях с моим подзащитным и другими детьми. Но позднее снова был вызван в следственный комитет, где был наделён статусом потерпевшего и дал показания о том, что мой подзащитный угрожал ему убийством из пневматической винтовки (воздушки), а он воспринял его слова серьезно и опасался последствий", - рассказал он.

Адвокат сообщил, что второй потерпевший, завуч, тоже узнала о ее готовящемся убийстве из "воздушки" от сотрудников Следкома уже после задержания подростка. "Интересно, что сам мой подзащитный об этом не знал", - отметил Гордеев.

С января удалось допросить около 10 одноклассников и столько же учителей, сказал он. "Допросы происходили с использованием системы видео-конференц-связи. Дело рассматривается в Южном окружном суде Ростова-на-Дону, а свидетели участвовали в судебных заседаниях из Волгоградского гарнизонного военного суда. Свидетели говорили обо всем и очень отдаленно об обстоятельствах уголовного дела. Большинство из свидетелей узнали об обстоятельствах из информации в СМИ уже после задержания моего подзащитного. Они добросовестно пересказывали суть воспринятой ими информации. Претензии учителей, в основном, были ко внешнему виду учеников - одежде, причёске и желании выделиться. Причем многие из допрошенных преподавателей констатируют, что спустя два года с момента задержания моего подзащитного такой внешний вид уже никого не удивляет - множество учеников школ ходят на занятия с длинными причёсками и крашенными волосами. Отчасти судебный процесс местами походил на педсовет. Хотя следует отметить, что материалы дела вскрыли множество современных проблем, имеющихся в системе образования", - рассказал адвокат.

Потерпевшими по делу признаны завуч, два одноклассника и представитель администрации, сказал Гордеев. "Если школа действительно была бы взорвана, то администрации был бы причинен материальный вред, размер которого представитель администрации пояснить не может", - отметил он.

По словам адвоката, его подзащитный "не отрицает факта изготовления бомбочек, подробно рассказывая из чего он их делал и как, сколько раз их взрывали с одноклассниками и друзьями, одни из которых являются в настоящее время потерпевшими, а другие - свидетелями обвинения". "При этом он отрицал ранее и отрицает в настоящее время изложенную следствием версию о намерении использовать данную бомбочку весом около 80 граммов для подрыва школы и убийства двух и более лиц", - сказал Гордеев.

На судебном процессе обвинение представило в качестве доказательств "множество допросов свидетелей и потерпевших, протоколы следственных действий, осмотры мест происшествия и осмотры предметов, переписки в соцсетях", отметил он.

"Сторона защиты выскажет свои комментарии в прениях", - сказал адвокат.

Очередной судебное заседание намечено на 23 мая, процесс близится к завершению, уточнил он.

Мать обвиняемого пожаловалась на тяжелое материальное положение

Мать подростка Юлия Бочарова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что мера пресечения, назначенная ее сыну - "запрет определённых действий, за ним следит ФСИН и он ходит с электронным браслетом на ноге".

"Мы живём на съемной квартире в Ростове-на-Дону. Сын учится в лицее, но на семейном обучении, сам ходит в школу и сдаёт промежуточную аттестацию, готовится к сдаче ОГЭ. Сбор средств для адвоката проводила Надежда Сидорова из «Открытого пространства» в феврале. На февраль этих денег хватило. Больше сбора средств не было, помогали неравнодушные ребята из Ростова-на-Дону. Адвокат работает на выезде, это дорого. Материальное положение тяжелое, можно сказать, выживаем. Адвокат постоянно работает в долг. Я даю объявление в газете объявлений как частное лицо, мою окна, дома, коттеджи, квартиры, вот так и живём", - рассказала она.

В апреле о сборе помощи для оплаты услуг адвоката объявили в Telegram-канале проекта "Солидарность". "Даже небольшая сумма поможет [школьнику] и его родителям в борьбе за справедливость", - говорится в сообщении от 9 апреля. В нем отмечается, что каждое заседание обходится родным обвиняемого минимум в 18,5 тысячи рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки подготовки к убийству, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 31 марта, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В документе отмечается, что в 2018-2020 годах под воздействием идеологии "колумбайн-сообществ" у подростка сформировалось убеждение о допустимости использования "насильственных методов террористического характера в целях дестабилизации деятельности органов власти".

Семиклассник решил совершить взрыв на территории школы №61 в Волгограде в сентябре 2020 года "и иные действия, устрашающие население и создающие опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, с помощью самодельного взрывного устройства", сказано в постановлении.

Инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств подросток нашел в интернете, затем изготовил дома самодельное взрывное устройство осколочного действия по типу ручной гранаты. Тротиловый эквивалент взрывчатого вещества, используемый во взрывном устройстве, составил 0,35 грамма, масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила 30,74 грамма, говорится в постановлении.

Напомним, ранее подросток пояснил, что собирался взрывать изъятые у него бутылки с зажигательной смесью и бомбы на пустырях ради развлечения. Родители подростка настаивают, что самодельные взрывные устройства, собранные их сыном, "даже кошку убить не могут", а экспертиза бутылок с бензином и техническим маслом показала, что это не "коктейли Молотова". Обвинения в подготовке убийства они назвали безосновательными - подросток находился на домашнем обучении, в школу не ходил и не имел конфликтов со сверстниками и учителями.

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