Защита добилась освобождения обвиняемого в подготовке теракта в Волгограде

18 января 2022, 14:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокату и матери волгоградского подростка, обвиняемого в подготовке теракта, удалось убедить врачей психдиспансера выполнить постановление суда о его освобождении. Решение суда об изменении меры пресечения должно быть исполнено немедленно, подтвердил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 17 января военный суд в Ростове-на-Дону постановил выписать из психдиспансера в Новочеркасске волгоградского подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе, заменив ему меру пресечения на запрет определенных действий. Однако врачи не разрешили подростку покинуть учреждение, заявив, что решение суда в законную силу не вступило, сообщила мать подростка.

14-летний школьник был арестован в июне 2020 года. Следствие решило, что он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

Подростка выпустили из психоневрологического диспансера с задержкой, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат школьника Андрей Гордеев. "Выпустить моего подзащитного должны были незамедлительно. Решение главврачу было известно сразу после вынесения, это около 14 часов [мск 17 января]. Чуть позднее ему была скинута электронная версия, но несмотря на это, законный представитель [подростка] получила оригинал решения и направилась с ним в медучреждение. Несмотря на наличие оригинала и передачу его дежурной смене, ей пытались отказать, потом приехала полиция. Благодаря огромным усилиям инспектора по делам несовершеннолетних, моего подзащитного выпустили глубокой ночью. Хотя им объясняли, что за моим подзащитным приехали из другого региона, мама не может ночевать на пороге или отправиться в гостиницу, на улице зима, а общественный транспорт не ходит", - сообщил он.

Мать подростка Юлия подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что ее сына выпустили из диспансера, и они едут домой. Она уточнила, что до этого в последний раз видела сына 10 декабря 2021 года. "Школьную программу изучать в психоневрологическом диспансере не получилось, прочитал книгу о Сталинграде. В палате вместе с сыном находились 12 человек, все взрослые, совершеннолетние", - сказала женщина.

Адвокат Андрей Гордеев добавил, что рассмотрение дела по существу состоится 14 и 15 февраля. «Будут вызваны свидетели, потерпевшие, перейдет к началу рассмотрения дела», - сказал он.

В определении Южного окружного военного суда от 17 января, копия которого имеется в распоряжении Кавказского узла", говорится, что защитник Гордеев заявил ходатайство об отмене постановления суда о временном помещении подростка в спецмедучреждение и просил избрать в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий, поскольку опасности для себя и общества школьник не представляет, а ранее избранную меру пресечения не нарушал.

Гособвинитель настаивал на том, чтобы оставить школьника в медучреждении, поскольку уголовное дело возбуждено в связи с совершением "общественно-опасного деяния террористической направленности", и основания для его помещения в психдиспансер «не изменились и не отпали», говорится в определении суда.

Однако суд изменил меру пресечения школьнику на запрет определенных действий, обязав его "своевременно и самостоятельно" являться по вызову в суд. Подростку до 16 марта запрещено выходить из квартиры с 21 до 6 часов без письменного разрешения суда и контролирующего органа, за исключением случаев посещения медучреждений, обращений в правоохранительные органы и аварийно-спасательные службы. Также ему запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, посещать школу № 61 и пришкольную территорию, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Андрей Гордеев пояснил, что приводил в суде «те же доводы, которые уже были учтены Южным окружным военным судом». «Мы считаем, что изначально не было оснований для заключения под стражу и помещения его в медучреждение специализированного типа. Это решение промежуточное , радоваться нам совершенно не приходится, оно может быть обжаловано. Хотя это решение разумное и целесообразное в данной ситуации», - сказал он.

9 июля 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, рассматривающий дело подростка, уже менял меру пресечения подростку на запрет определенных действий. Однако следствие 9 ноября 2021 года настояло на аресте школьника, а затем потребовало и его возвращения в психбольницу.

Решение об изменении меры пресечения "подлежит немедленному исполнению", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" волгоградский юрист Иван Иванов, не участвующий в деле школьника. "Запрет определенных действий – это статья 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, одна из мягких мер пресечения. Самой мягкой мерой пресечения является подписка о невыезде, следующая по мягкости – запрет определенных действий, когда человеку запрещается в основном выходить из дома после определенного времени, посещать определенные заведения. Он может ходить на учебу, на работу, но соблюдать определенные установленные законом, с учетом мнений прокурора и следствия, ограничения", - рассказал юрист.

По его словам, принудительные меры медицинского характера не являются мерой пресечения. "Насколько я понимаю, подростка помещали в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. Если суд отпустил его домой, он будет доказывать свою невиновность, ездить в суд на заседания по повесткам, которые суд должен будет ему заблаговременно направлять", - сказал Иван Иванов.

Комментариями от представителей психоневрологического диспансера относительно задержки с освобождением подростка "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 18 ноября Волгоградский облсуд по требованию защиты отменил решение об аресте подростка и отправил его под домашний арест, но 23 ноября суд снова поместил его под стражу, приняв доводы следствия, что школьник ночью посещал территорию школы. Контролирующие перемещения приборы несовершенны и иногда дают большие погрешности, а сотрудники службы исполнения наказаний не перепроверили данные о нарушении подростком меры пресечения, указал тогда адвокат. Апелляционный суд в Сочи 9 декабря 2021 года отказался удовлетворить жалобу защиты на решение об аресте и переводе подростка в психиатрическую больницу.