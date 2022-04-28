Волгоградцы поделились воспоминаниями о близких в День памяти жертв Холокоста

28 апреля 2022, 16:06

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Более 30 человек пришли сегодня в Волгограде к памятнику жертвам Холокоста, чтобы почтить память своих родственников и других евреев, убитых во время Второй мировой войны. Эту трагедию нужно помнить, чтобы она не повторилась, указали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", закладной камень на месте расстрела более 600 евреев, убитых в 1942-43 годах, был установлен в волгоградском сквере имени 8 Марта еще в конце 2007 года, но памятник жертвам Холокоста был открыт там лишь 9 ноября 2021 года. Братская еврейская могила в Волгограде, на месте которой поставлен памятник, долгое время не была даже отмечена на картах. Деньги на памятник были собраны общественными и благотворительными организациями.

Идея установки памятника на месте закладного камня более 12 лет не встречала поддержки у волгоградских властей, и лишь после того как Владимир Путин посетил Израиль в январе 2020 года, "проект мемориализации памяти жертв Холокоста в Волгоградской области сдвинулся с мертвой точки", рассказала в августе 2021 года председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

Несколько десятков человек пришли на памятную акцию

Сегодня в сквере имени 8 Марта в Волгограде прошла акция памяти жертв Холокоста, организованная "Еврейским общинным центром". Почтить память погибших пришли 38 членов еврейской общины.

Председатель еврейского общинного центра Яэль Иоффе рассказала собравшимся о значении этой даты и о жертвах Холокоста. Раввин Залман Иоффе прочел молитву. Возложение цветов к памятнику было синхронизировано со временем включения сирены в Израиле в национальный День Катастрофы европейского еврейства (Йом а-Шоа). В этот день евреи вспоминают о шести миллионах соплеменников, убитых немецкими нацистами во время Второй мировой войны.

Представителей властей и полиции около мемориала не было, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

11 ноября 2021 года, через два дня после установки, памятник жертвам Холокоста был осквернен. 17 ноября был задержан подозреваемый в вандализме - 23-летний ранее судимый волгоградец. По данным полиции, он признал вину и раскаялся "частично". 19 ноября того же года суд постановил арестовать задержанного.

В Волгоградской области "нет проблемы массового антисемитизма", заявила корреспонденту "Кавказского узла" Яэль Иоффе. По ее словам, официальная позиция и власти, и правоохранительных органов "корректна и толерантна". "Когда случился акт вандализма, полиция оперативно обнаружила виновного. Его судьба нам неизвестна. Наверное, его осудили", - сказала Иоффе.

Она добавила, что "строго негативно" относится к фактам публичного отрицания Холокоста. "Критиковать и говорить, что этого не было, - для этого глубокого знания темы не требуется. Просто эта идея кому-то удачно ложится на его личные или политические амбиции. Но когда ты имеешь в семье историю трагедий, когда ты общаешься с людьми и узнаешь от них, как они во время войны выживали… После этого утверждать, что этого не было, бесчеловечно", - заявила председатель еврейского центра.

Раввин Залман Иоффе поддержал мнение супруги, заметив, что в Волгограде нет проблемы массового антисемитизма. Он также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что до войны у него было 87 родственников (80 родственников. - Уточнение "Кавказского узла" от 17.03 мск 28.04.2022) по материнской и отцовской линии, которые жили на Украине – в Сумской области и в Днепропетровске. Во время Второй мировой войны почти все они погибли, сказал раввин.

"День Катастрофы отмечается для того, чтобы напомнить всем народам мира, что такие катастрофы не должны повторяться. Геноцид – это страшно. Сегодня в Израиле будет звучать сирена. Она не только звучит на улицах городов, но и в наших сердцах", - добавил он.

Педагог-психолог волгоградского вуза и активистка еврейского общинного центра Надежда Архангельская сообщила, что в Волгограде наблюдаются проявления антисемитизма. "К сожалению, бывают в Волгограде вспышки антисемитизма. И это бывает на бытовом уровне. Часто на себе замечаю косые взгляды, могут что-то сказать нелицеприятное в лицо. Как педагог, говорю о крайне низком уровне культуры у студентов и у родителей. Школа не справляется с тем потоком нравственных вопросов, которые имеют значения для формирования детей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, необходима организация на федеральном уровне профилактической работы по предотвращению антисемитизма в учебных заведениях, и эта работа "должна быть не для галочки". "Ее явно недостаточно", - отметила Надежда Архангельская.

Подозреваемый в вандализме 23-летний волгоградец, по данным оперативников, хранил в своей квартире атрибутику и записи экстремистского характера. В полиции считают, что он причастен также к разбойному нападению на продуктовый магазин, попытке кражи из ломбарда и умышленному повреждению автомашины, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы областного управления МВД. Он подтвердил, что на время следствия задержанный был арестован, но не уточнил, состоялся ли суд по делу о вандализме.

Волгоградские евреи подтвердили важность памятной даты

Член еврейской общины Гия Хахиашвили рассказал, что во время войны вся его семья находилась в Грузии. Дедушка во время боев был контужен и долгое время проходил лечение. "Нашу семью трагедия не затронула. Но память о Катастрофе живет в наших сердцах. Такое забывать нельзя, чтобы трагедия не повторилась", - сказал Гия Хахиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Беженка из Мариуполя Елена сообщила, что устроившись у родственников в Волгограде, она сразу посетила еврейскую общину, где встретила сочувствие и помощь. День Катастрофы для нее особое памятное событие. "У катастрофы не может быть дня. У катастрофы есть событийность. Есть память, есть отношение к этому. То, что произошло в Мариуполе, называю архи-катастрофой", - сказала Елена корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что в Мариуполе их семья жила в Центральном районе, и во время боев они жили в подвале. "Не было ни связи, ни воды, ни еды, ни света… Мой дом пострадал. Ждали: завтра закончится, завтра закончится... Но бои не заканчивались. Эвакуировались 30 марта ночью. Христианская община спасала больных детей, с ними уехали, в Россию через Крым. Здесь приняли замечательно на всех уровнях, как в частном, так и в административном. Люди понимают, что беда бывает у всех", - рассказала женщина.

Пенсионерка Людмила Мицкевич узнала о памятной акции от подруги, но прийти не смогла из-за болезни. Она сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что во время Сталинградской битвы погибла ее бабушка. "Этот день в Израиле и у нас - памятный день. Мы помним о катастрофе, которая постигла наш народ и народы России во время Второй мировой войны. Как погибла бабушка, мы не знаем. Ее соседка нам потом, когда мы вернулись из эвакуации в город, рассказала, что она погибла. Но как – никто не смог сказать. Думаем, фашисты ее замучили", - рассказала женщина.

В семье не осталось даже фотографии бабушки, поскольку все сгорело вместе с квартирой во время бомбежки города, добавила Людмила Мицкевич. "Лица ее не помню. Но она ко мне во снах иногда приходит. И разговаривает со мной, как с маленькой. Она была добрая, и с нею было весело", - вспоминает она.

Петр Ганевский, работающий инженером на одном из предприятий города, отпросился с работы, чтобы сегодня почтить память жертв Холокоста. "В последнее время я часто стал встречать высказывания, отрицающие Холокост, – в соцсетях, в основном. Какие-то ученые пытаются доказать, что геноцида еврейского народа не было, что число жертв преувеличено, что в концлагерях чуть ли не санаторные условия были. Удивительно, что эти фейки стали распространяться, и что многие им начинают верить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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