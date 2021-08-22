Волгоградская выставка раскрыла новые факты участия евреев в обороне Сталинграда

22 августа 2021, 00:18

Организаторы выставки "Сталинградская звезда Давида" представили данные об участии евреев-красноармейцев в Сталинградском сражении. Оборонявшая город на Волге 47-я танковая бригада почти целиком состояла из евреев, рассказали авторы проекта.

Выставка открылась под звуки шофара

Выставка открылась 19 августа. Синагога "Бейт Давид", где выставлены стенды с фотографиями и текстовыми пояснениями, расположена в Ворошиловском районе Волгограда. Экспозиция занимает два зала синагоги. Выставлена, в частности, копия шефского знамени 47-й танковой бригады. Частью экспозиции стала и стена синагоги "Бейт Давид", испещренная пулями и осколками. Основная идея выставки – рассказать об участии евреев в Сталинградской битве (июль 1942 - февраль 1943 гг.).

Открывал выставку раввин Залман Иоффе. "Вопреки стереотипу, что евреи якобы не воевали, мы знаем, что это не так – у нас у всех предки воевали, многие погибли или были искалечены войной. У меня дедушка воевал, получил ранение в голову. Фотографии, представленные на этой выставке, наглядно подтверждают мои слова. Это очень ценная выставка. Они (люди на фото. – Прим. "Кавказского узла") как бы с нами говорят, мы получаем от них заряд мужества", – отметил раввин.

Он закончил свою речь звуками духового инструмента шофара, знаменуя последний месяц еврейского года, когда, как отметил Иоффе, нужно "переосмыслить наши поступки и принять правильные решения". "Мы трубим в шофар, чтобы разбудить сердце. Ее звук напоминает нам плач души", – сказал раввин.

Знамя еврейской танковой бригады пришлось выкупать на аукционе

Сотрудница музея-панорамы "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева рассказала об экспозиции и провела экскурсию. Она отметила, что в боях в Сталинграде евреи принимали массовое участие – их было много среди врачей и военных корреспондентов, в танковых и инженерных частях. "Для многих сотрудников музея стало открытием, что были целые формирования, на 90% состоявшие из евреев", – сообщила сотрудница музея.

Светлана Аргасцева особое внимание присутствующих обратила на 47-ю танковую бригаду IV танкового корпуса, которая была таким, по сути, национальным еврейским соединением. Сотрудники музея-панорамы сделали такой вывод по результатам кропотливой работы с архивами бригады. В ее состав вошли уроженцы Биробиджана, прибывшие в начале августа 1942 года в Сталинград с сибирскими эшелонами. При формировании соединения в его состав влились и сталинградские евреи.

"Большинство из них не были танкистами [изначально]. Обучение проходили на Сталинградском тракторном заводе при получении там танков. Комбригом был назначен Леонид Рабинович", – рассказала Светлана Аргасцева.

В конце августа 1942 года эту бригаду бросили на ликвидацию прорыва противника в северных районах города (Ерзовка – Спартановка – Орловка). Бой вели на открытой местности, прятали танки в стогах сена. 27 августа комбриг был ранен, а комиссар бригады Михаил Рапопорт, занявший его место, погиб. Светлана Аргасцева показала копию шефского знамени 47-й танковой бригады, которая была изготовлена на средства гранта. Флаг имеет надпись: "Смерть немецким оккупантам. 47-й танковой бригаде от трудящихся Кировского района Краснознаменного города Сталинграда".

"Оригинал шефского знамени находится сейчас на реставрации в нашем музее. Вместе с боевым знаменем оно прошло свой боевой путь. Это ценный экспонат нашей выставки. Он имеет интересную детективную историю", – отметила Аргасцева.

Она сообщила, что во время боев на севере Сталинграда 26-30 августа 1942 года 47-я танковая бригада понесла тяжелые потери: осталось всего 20% личного состава. Но знамена, в том числе и это шефское, а также архив бригады были сохранены. В 1943 году бригада была переформирована, но при этом потеряла свою национальную однородность. Весь послевоенный период шефское знамя хранилось в музее Волгоградского тракторного завода. В 1990-е годы оно было украдено и обнаружилось на аукционе в Германии. Нашел его волгоградский журналист Николай Смуров в 2014 году. Он смог выкупить знамя за 80 тысяч рублей. Через Белоруссию знамя вернулось в Волгоград, там подтвердили его подлинность. Смуров подарил шефское знамя музею-панораме, рассказала Светлана Аргасцева.

Проекты, подобные этой выставке, имеют большую значимость, указал кандидат исторических наук Анатолий Подскребалин корреспонденту "Кавказского узла". "В фондах архивов и музеев хранится огромный объем информации. Аргасцева провела поиск документов по этой теме и совершила несколько открытий – она обнаружила ранее неизвестные документы, раскрыла нюансы тех событий, о которых, казалось бы, было все известно. Можно сказать, что проект "Сталинградская звезда Давида" по-настоящему научное достижение", – заключил Подскребалин.

Аналогичное мнение высказал волгоградский краевед Олег Зубов. "Мы имеем гигантский пласт источников – в архивах и музеях. Нужно исследователям изучать эти архивы. Вы представляете, сколько там ценной информации о войне? А она лежит там бесполезным грузом. Организаторы выставки "Сталинградская звезда Давида" своим примером показали, что такая работа весьма полезна и благодарна – с научной, в том числе точки зрения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Зубов.

Экспозиция заинтересовала волгоградцев

На открытие выставки пришли студенты, члены общинного центра, журналисты, архитекторы и художники – всего 27 человек. Один из посетителей, студент Евгений Егоров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что изучает историю Сталинградской битвы, он член одного из клубов поисковиков. О выставке узнал от друзей.

"Светлана Анатольевна [Аргасцева] – прекрасный экскурсовод и исследователь. Я стараюсь посещать ее лекции. Ей удалось в рамках этого проекта совершить научное открытие. Пример тому – судьба 47-й танковой бригады и ее национальный состав. Об этом почти ничего не было известно ранее, так как бригада геройски погибла в конце августа 1942 года", – указал Евгений Егоров.

На выставку пришла и студентка Мила Кофлер, прабабушка которой была санитаркой во время битвы на Курской дуге. "Ее там ранили. А прадедушка был зенитчиком, участвовал в обороне Москвы. У него награды есть. Память о них мы храним – оцифровали фотографии. Выставка интересная. Не знала, что так много евреев участвовало в Сталинградской битве", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка.

Пенсионер, представившийся Андреем Ивановичем, сообщил, что узнал о выставке от знакомого и заинтересовался. "Правильная выставка. Нужно помнить и знать героев. Мой отец был участником Сталинградской битвы. Он участвовал в окружении немцев. Воевал под Абганерово. Призвали его из нашего Ленинского района в ноябре 1942 года. Рассказывал, что спать приходилось под открытым небом, закапываясь в снег. Но мало о войне что рассказывал – не любил это. Война – катастрофа для народа. Не дай бог повторения", – сказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Из Волгограда выставку перевезут в Израиль

Проект был поддержан фондом Президентских грантов в 2020 году. В его реализации приняли участие Институт региональной экономики и социального проектирования, музей-панорама "Сталинградская битва". Содействие проекту оказывал Совет волгоградского еврейского общинного центра. В реализации проекта участвовали как волгоградцы, так и бывшие граждане России из израильского города Нетания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Института региональной экономики и социального проектирования Марина Воронова. "Эта выставка в апреле 2020 года должна была отправиться в Израиль. Но из-за пандемии сроки переносятся. В синагоге она будет до ноября", – отметила Марина Воронова.

Директор института пояснила, что выставка в синагоге "Бейт Давид" – только часть выставочной и лекционной программы, реализуемой Институтом региональной экономики и социального проектирования в партнерстве с музеем-заповедником "Сталинградская битва" в двух странах, России и Израиле. С февраля по июнь сокращенную версию выставки можно было увидеть в волгоградской еврейской школе "Ор Авнер", где проводились экскурсии, дискуссии и лекции Светланы Аргасцевой. "Некоторые учащиеся школы нашли среди героев выставки своих родственников. Из Волгограда выставка отправится в Нетанию, затем будет передана представительству федерального агентства "Россотрудничество" в Тель-Авиве и показана в других городах в памятные даты всемирного движения за Мир", – рассказала Марина Воронова.

В Волгограде появится памятный знак на месте расстрелов

Еврейская община познакомилась с этим проектом более года назад, на этапе его подготовки, отметила председатель Совета волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе. "С музеем-панорамой ("Сталинградская битва") нас связывают годы сотрудничества. Да еще и тема нас напрямую касается. Когда проект состоялся, возник вопрос, а как бы нам познакомиться на длительной основе. Открытие выставки в нашей синагоге – важный шаг в реализации этого проекта", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета еврейского общинного центра.

Информацию о выставке организаторы распространили через местные СМИ и социальные сети. "Двери нашей синагоги открыты для посетителей. Вход свободный", – сказала председатель Совета еврейского общинного центра.

Яэль Иоффе добавила, что община реализует еще один проект – установку памятного знака на месте массового расстрела мирных граждан, в том числе и сталинградских евреев, в сквере 8 марта в Волгограде. По словам Яэль Иоффе, эта инициатива долгое время, целых 13 лет, не встречала поддержки у волгоградских властей, но после посещения президентом Владимиром Путиным Израиля в январе 2020 года "проект мемориализации памяти жертв Холокоста в Волгоградской области сдвинулся с мертвой точки".

"Община обратилась к проектировщикам – Михаилу Норкину и институту Волгоградгражданпроект. На волонтерских началах они выполнили проект памятного знака и для города подготовили проект благоустройства сквера 8 Марта. В сквере уже идут работы по благоустройству. Очень разумно принято решение по памятнику. Продуманы все нюансы", – отметила Яэль Иоффе.

В городском саду имени 8 Марта, за зданием бывшей немецкой комендатуры, в годы войны располагались две расстрельные ямы. Одна – для пленных красноармейцев, партизан, а другая – для мирных граждан. Первая является памятником федерального значения "Братская могила жителей Сталинграда и воинов 57-й и 64-й армий, погибших в 1941-1943 гг.".

Отметим, что в 2018 году волгоградский Еврейский общинный центр при поддержке администрации района и области установил в Парке памяти села Аксай знак о 68 жертвах массового уничтожения евреев во время оккупации 1942-1943 годов. Один из сельчан нарисовал на памятнике крест, за что в феврале 2019 году был приговорен к 280 часам исправительных работ. При этом суд не нашел антисемитских мотивов в его поступке, вопреки позиции Еврейского общинного центра.