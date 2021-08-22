Выставка "Сталинградская звезда Давида". Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

22 августа 2021, 00:18

Волгоградская выставка раскрыла новые факты участия евреев в обороне Сталинграда

Организаторы выставки "Сталинградская звезда Давида" представили данные об участии евреев-красноармейцев в Сталинградском сражении. Оборонявшая город на Волге 47-я танковая бригада почти целиком состояла из евреев, рассказали авторы проекта.

Выставка открылась под звуки шофара

Выставка открылась 19 августа. Синагога "Бейт Давид", где выставлены стенды с фотографиями и текстовыми пояснениями, расположена в Ворошиловском районе Волгограда. Экспозиция занимает два зала синагоги. Выставлена, в частности, копия шефского знамени 47-й танковой бригады. Частью экспозиции стала и стена синагоги "Бейт Давид", испещренная пулями и осколками. Основная идея выставки – рассказать об участии евреев в Сталинградской битве (июль 1942 - февраль 1943 гг.).

Стена синагоги со следами от пуль. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Открывал выставку раввин Залман Иоффе. "Вопреки стереотипу, что евреи якобы не воевали, мы знаем, что это не так – у нас у всех предки воевали, многие погибли или были искалечены войной. У меня дедушка воевал, получил ранение в голову. Фотографии, представленные на этой выставке, наглядно подтверждают мои слова. Это очень ценная выставка. Они (люди на фото. – Прим. "Кавказского узла") как бы с нами говорят, мы получаем от них заряд мужества", – отметил раввин.

Он закончил свою речь звуками духового инструмента шофара, знаменуя последний месяц еврейского года, когда, как отметил Иоффе, нужно "переосмыслить наши поступки и принять правильные решения". "Мы трубим в шофар, чтобы разбудить сердце. Ее звук напоминает нам плач души", – сказал раввин.

Знамя еврейской танковой бригады пришлось выкупать на аукционе

Сотрудница музея-панорамы "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева рассказала об экспозиции и провела экскурсию. Она отметила, что в боях в Сталинграде евреи принимали массовое участие – их было много среди врачей и военных корреспондентов, в танковых и инженерных частях. "Для многих сотрудников музея стало открытием, что были целые формирования, на 90% состоявшие из евреев", – сообщила сотрудница музея.

Светлана Аргасцева особое внимание присутствующих обратила на 47-ю танковую бригаду IV танкового корпуса, которая была таким, по сути, национальным еврейским соединением. Сотрудники музея-панорамы сделали такой вывод по результатам кропотливой работы с архивами бригады. В ее состав вошли уроженцы Биробиджана, прибывшие в начале августа 1942 года в Сталинград с сибирскими эшелонами. При формировании соединения в его состав влились и сталинградские евреи.

"Большинство из них не были танкистами [изначально]. Обучение проходили на Сталинградском тракторном заводе при получении там танков. Комбригом был назначен Леонид Рабинович", – рассказала Светлана Аргасцева.

Светлана Аргасцева и копия знамени 47-й танковой бригады. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".В конце августа 1942 года эту бригаду бросили на ликвидацию прорыва противника в северных районах города (Ерзовка – Спартановка – Орловка). Бой вели на открытой местности, прятали танки в стогах сена. 27 августа комбриг был ранен, а комиссар бригады Михаил Рапопорт, занявший его место, погиб. Светлана Аргасцева показала копию шефского знамени 47-й танковой бригады, которая была изготовлена на средства гранта. Флаг имеет надпись: "Смерть немецким оккупантам. 47-й танковой бригаде от трудящихся Кировского района Краснознаменного города Сталинграда". 

"Оригинал шефского знамени находится сейчас на реставрации в нашем музее. Вместе с боевым знаменем оно прошло свой боевой путь. Это ценный экспонат нашей выставки. Он имеет интересную детективную историю", – отметила Аргасцева.

Она сообщила, что во время боев на севере Сталинграда 26-30 августа 1942 года 47-я танковая бригада понесла тяжелые потери: осталось всего 20% личного состава. Но знамена, в том числе и это шефское, а также архив бригады были сохранены. В 1943 году бригада была переформирована, но при этом потеряла свою национальную однородность. Весь послевоенный период шефское знамя хранилось в музее Волгоградского тракторного завода. В 1990-е годы оно было украдено и обнаружилось на аукционе в Германии. Нашел его волгоградский журналист Николай Смуров в 2014 году. Он смог выкупить знамя за 80 тысяч рублей. Через Белоруссию знамя вернулось в Волгоград, там подтвердили его подлинность. Смуров подарил шефское знамя музею-панораме, рассказала Светлана Аргасцева.

Проекты, подобные этой выставке, имеют большую значимость, указал кандидат исторических наук Анатолий Подскребалин корреспонденту "Кавказского узла". "В фондах архивов и музеев хранится огромный объем информации. Аргасцева провела поиск документов по этой теме и совершила несколько открытий – она обнаружила ранее неизвестные документы, раскрыла нюансы тех событий, о которых, казалось бы, было все известно. Можно сказать, что проект "Сталинградская звезда Давида" по-настоящему научное достижение", – заключил Подскребалин.

Аналогичное мнение высказал волгоградский краевед Олег Зубов. "Мы имеем гигантский пласт источников – в архивах и музеях. Нужно исследователям изучать эти архивы. Вы представляете, сколько там ценной информации о войне? А она лежит там бесполезным грузом. Организаторы выставки "Сталинградская звезда Давида" своим примером показали, что такая работа весьма полезна и благодарна – с научной, в том числе точки зрения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Зубов.

Экспозиция заинтересовала волгоградцев

На открытие выставки пришли студенты, члены общинного центра, журналисты, архитекторы и художники – всего 27 человек. Один из посетителей, студент Евгений Егоров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что изучает историю Сталинградской битвы, он член одного из клубов поисковиков. О выставке узнал от друзей.

Синагога "Бейт Давид" в Волгограде. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла""Светлана Анатольевна [Аргасцева] – прекрасный экскурсовод и исследователь. Я стараюсь посещать ее лекции. Ей удалось в рамках этого проекта совершить научное открытие. Пример тому – судьба 47-й танковой бригады и ее национальный состав. Об этом почти ничего не было известно ранее, так как бригада геройски погибла в конце августа 1942 года", – указал Евгений Егоров.

На выставку пришла и студентка Мила Кофлер, прабабушка которой была санитаркой во время битвы на Курской дуге. "Ее там ранили. А прадедушка был зенитчиком, участвовал в обороне Москвы. У него награды есть. Память о них мы храним – оцифровали фотографии. Выставка интересная. Не знала, что так много евреев участвовало в Сталинградской битве", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка.

Пенсионер, представившийся Андреем Ивановичем, сообщил, что узнал о выставке от знакомого и заинтересовался. "Правильная выставка. Нужно помнить и знать героев. Мой отец был участником Сталинградской битвы. Он участвовал в окружении немцев. Воевал под Абганерово. Призвали его из нашего Ленинского района в ноябре 1942 года. Рассказывал, что спать приходилось под открытым небом, закапываясь в снег. Но мало о войне что рассказывал – не любил это. Война – катастрофа для народа. Не дай бог повторения", – сказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Из Волгограда выставку перевезут в Израиль

Проект был поддержан фондом Президентских грантов в 2020 году. В его реализации приняли участие Институт региональной экономики и социального проектирования, музей-панорама "Сталинградская битва". Содействие проекту оказывал Совет волгоградского еврейского общинного центра. В реализации проекта участвовали как волгоградцы, так и бывшие граждане России из израильского города Нетания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Института региональной экономики и социального проектирования Марина Воронова. "Эта выставка в апреле 2020 года должна была отправиться в Израиль. Но из-за пандемии сроки переносятся. В синагоге она будет до ноября", – отметила Марина Воронова.

Один из стендов на выставке "Сталинградская звезда Давида". Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Директор института пояснила, что выставка в синагоге "Бейт Давид" – только часть выставочной и лекционной программы, реализуемой Институтом региональной экономики и социального проектирования в партнерстве с музеем-заповедником "Сталинградская битва" в двух странах, России и Израиле. С февраля по июнь сокращенную версию выставки можно было увидеть в волгоградской еврейской школе "Ор Авнер", где проводились экскурсии, дискуссии и лекции Светланы Аргасцевой. "Некоторые учащиеся школы нашли среди героев выставки своих родственников. Из Волгограда выставка отправится в Нетанию, затем будет передана представительству федерального агентства "Россотрудничество" в Тель-Авиве и показана в других городах в памятные даты всемирного движения за Мир", – рассказала Марина Воронова.

В Волгограде появится памятный знак на месте расстрелов

Еврейская община познакомилась с этим проектом более года назад, на этапе его подготовки, отметила председатель Совета волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе. "С музеем-панорамой ("Сталинградская битва") нас связывают годы сотрудничества. Да еще и тема нас напрямую касается. Когда проект состоялся, возник вопрос, а как бы нам познакомиться на длительной основе. Открытие выставки в нашей синагоге – важный шаг в реализации этого проекта", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета еврейского общинного центра.

Информацию о выставке организаторы распространили через местные СМИ и социальные сети. "Двери нашей синагоги открыты для посетителей. Вход свободный", – сказала председатель Совета еврейского общинного центра.

Яэль Иоффе на открытии выставки. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"Яэль Иоффе добавила, что община реализует еще один проект – установку памятного знака на месте массового расстрела мирных граждан, в том числе и сталинградских евреев, в сквере 8 марта в Волгограде. По словам Яэль Иоффе, эта инициатива долгое время, целых 13 лет, не встречала поддержки у волгоградских властей, но после посещения президентом Владимиром Путиным Израиля в январе 2020 года "проект мемориализации памяти жертв Холокоста в Волгоградской области сдвинулся с мертвой точки". 

"Община обратилась к проектировщикам – Михаилу Норкину и институту Волгоградгражданпроект. На волонтерских началах они выполнили проект памятного знака и для города подготовили проект благоустройства сквера 8 Марта. В сквере уже идут работы по благоустройству. Очень разумно принято решение по памятнику. Продуманы все нюансы", – отметила Яэль Иоффе.

В городском саду имени 8 Марта, за зданием бывшей немецкой комендатуры, в годы войны располагались две расстрельные ямы. Одна – для пленных красноармейцев, партизан, а другая – для мирных граждан. Первая является памятником федерального значения "Братская могила жителей Сталинграда и воинов 57-й и 64-й армий, погибших в 1941-1943 гг.".

Отметим, что в 2018 году волгоградский Еврейский общинный центр при поддержке администрации района и области установил в Парке памяти села Аксай знак о 68 жертвах массового уничтожения евреев во время оккупации 1942-1943 годов. Один из сельчан нарисовал на памятнике крест, за что в феврале 2019 году был приговорен к 280 часам исправительных работ. При этом суд не нашел антисемитских мотивов в его поступке, вопреки позиции Еврейского общинного центра.

Примечание:

"Еврейские общины юга России отметили праздник Пурим", "Аналитики сочли покушение на главу кубанских евреев единичным случаем антисемитизма", "Евреи Волгограда пожаловались на угрозы в Интернете".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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