Выставка ко дню памяти жертв Холокоста привлекла внимание жителей Северной Осетии

15 января 2022, 21:58

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Во Владикавказе открылась выставка, посвященная дню памяти жертв Холокоста. В ходе оккупации осенью 1942 года в Моздокском районе погибли около 600 евреев, рассказал автор выставки, директор Мемориального музея памяти жертв и героев Холокоста имени Печерского во Владикавказе Гергарт Надель. Посетить выставку в первый день в основном пришли школьники и студенты.

Жителям Владикавказа представлены материалы о Холокосте

Выставка "Холокост - нацистская пандемия смерти", посвященная дню памяти жертв Холокоста, открылась сегодня в Мемориальном Доме - музее И.А. Плиева совместно с региональной общественной еврейской культурно-просветительской организации "МИР" (ШОЛОМ). Автор выставки - Гергарт Надель, директор Мемориального музея памяти жертв и героев Холокоста им. А.А. Печерского во Владикавказе, зампредседателя общества "Шолом". Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться 27 января.

Тема Холокоста Осетию не обошла, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" директор Национального музея Северной Осетии, кандидат исторических наук Аслан Цуциев. Часть территории Северной Осетии осенью 1942-го года была оккупирована, и в Моздокском районе около 600 человек из числа евреев оказались в концлагерях, погибли, были замучены. "Конечно, для нас в Осетии это важно", - сказал Аслан Цуциев.

Северная Осетия была одной из стратегических целей Германии на Северном Кавказе, так как через нее открывалась дорога в Азербайджан, Чечню, Ингушетию, Грузию, нацистам было важно захватить Военно-Грузинскую и Военно-Осетинскую дороги. В сентябре 1942 года немецкие войска вторглись в Северную Осетию, их план "Эдельвейс" предполагал захват всего Северного Кавказа. 24 сентября 1942 года Германия перешла в наступление, намереваясь захватить Эльхотовские ворота и пойти по долине вдоль Терека в направлении Орджоникидзе (Владикавказа) и вдоль железной дороги Прохладный - Грозный по долине реки Сунжа на Грозный. 27 сентября 1942 года немецкие войска захватили Эльхотово, но у Эльхотовских ворот были остановлены. После неудачи армия вермахта пошла другим путем через населённые пункты Дзуарикау, Саниба, Майрамадаг. В районе Гизели немцы собрали свои силы для броска на Владикавказ, но попали в окружение Красной Армии. В первых числах января 1943 года занятые немцами территории Осетии были полностью освобождены, 3 января советские войска штурмом овладели городом Моздок, говорится в "Хронике событий Великой Отечественной войны" на сайте Архивной службы Северной Осетии.

"Несомненно, такие выставки нужны и важны, потому что они помогают сохранять историческую память. И, в первую очередь, они важны для школьников, молодежи, потому что сегодня мы свидетели того, как очень часто в Европе пытаются пересмотреть ход и результаты Второй мировой войны, итоги и роль советской армии в освобождении Европы", - подчеркнул Аслан Цуциев.

К выставке "Холокост - нацистская пандемия смерти" Гергарт Надель шел несколько лет. "Сначала в 2017 году мы открыли Мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста имени Александра Печерского. Этот музей сделали Марк Борисович Петрушанский (он был председателем общества "Шолом", но уже умер) и я… Когда мы говорим о Холокосте, то старшие мало слышали об этом слове, а молодежь вообще не слышала это слово никогда", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гергарт Надель.

Выставка носит общий характер, здесь нет личных историй, но их много в музее Холокоста на улице Томаева, 8 "а", рассказал он. В прошлом году такая выставка уже проводилась. Ее посетили около 400 детей, отметил директор музея Холокоста. В этом году она расширилась.

"Здесь есть стенды, которые очень важны для меня, потому что ни в одной выставке я их никогда не видел. Это стенды о наших детях. В годы Великой Отечественной войны и в годы Второй мировой войны погибло 13 миллионов детей, из них 1 миллион 500 тысяч только еврейских детей. Об этом без слез говорить невозможно. Здесь есть стенд о женщинах. Женщины и Холокост. Никогда такого не было нигде, ни в одной выставке я этого не видел. А ведь именно они больше всего были подвержены мучениям. Фашисты уничтожали в первую очередь детей и женщин, они считали, что это балласт для концлагерей и уничтожали их в первую очередь", - рассказал Гергарт Надель.

По его словам, элементы Холокоста были в Моздокском районе, где в 1942 году погибло около 600 человек, там в селении Богдановка устновлен памятник.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гергарта Наделя, материалы для выставки готовились в течение двух лет.

Посетители выставки отметили ее значимость

На открытии выставки было многолюдно. В основном посетить ее в первый день пришли школьники и студенты. Всего около 50 человек. Вход на выставку свободный.

"Я думаю, эта выставка должна быть учебным материалом не только для подрастающего поколения, но и для нас тоже. Потому что очень многие люди не знают (историю), у них пробел. Поэтому я с удовольствием пришел, меня пригласили сюда. Смотрю и вижу, что внимание к ней достаточное"- сказал корреспонденту "Кавказского узла" посетитель выставки Константин Тейф.

Зарема Дедегкаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что привела на выставку своих учеников из школы №11. По ее словам, они не первый раз посещают выставку, ранее были в музее Холокоста. "Наши эмоции зашкаливали, дети просто плакали. Сейчас у нас как раз идут темы по Великой Отечественной войне, и тема Холокоста как раз подходит сюда. Это один блок. Кроме того, у нас есть ученики, которые очень интересуются историей. Такие выставки важны на 1000%. Они очень нужны, чтобы мы прикоснулись к каким-то истинным ценностям. Тема Великой Отечественной войны, всевозможных геноцидов очень близка должна быть людям, чтобы люди были более милосердными и чтобы это не повторилось", - считает Зарема Дедегкаева. "Это (выставки) не просто нужно, это необходимо", - отметила она.

Преподаватель из пединститута Фатима Хугаева тоже пришла на выставку со своими студентами. Она назвала Холокост крайней формой национализма. "Сегодня в мире много программ по Холокосту. У нас такого нет, но в нашем клубе "Поликультурный Владикавказ" мы изучаем не только культурное многообразие России и мира, но и такие вещи"- рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студентка Сабина Тебиева, которая пришла на выставку, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей интересна данная тема. "Это нужно знать и рассказывать об этом будущим поколениям. Здесь я впервые и мне очень интересно, я заинтересовалась темой Холокоста, хочу теперь больше узнать об этом", - отметила девушка.