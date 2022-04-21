Заключенному из Волгоградской области добавлен срок за антисемитизм

21 апреля 2022, 13:54

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Фроловский районный суд признал уроженца Калачевского района виновным в антисемитских высказываниях перед заключенными колонии и приговорил его к году и семи месяцам лишения свободы.

43-летний житель Калачевского района, отбывающий наказание в колонии в Волгоградской области, признан виновным в публичных призывах к экстремизму.

По версии следствия и суда, 6 октября 2021 года уроженец Калачевского района А. Скорик, разместил на информационном стенде отряда колонии тетрадный лист с призывами к насильственны действиям в отношении евреев, а также выкрикивал аналогичные призывы в присутствии других осужденных. В ходе суда подсудимый признал вину, сообщила сегодня пресс-служба Фроловского райсуда Волгоградской области.

Суд, с учетом смягчающих обстоятельств и наличия рецидива действиях подсудимого, приговорил его к 1 году 7 месяцам лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении на сайте суда.

Статья, по которой заключенный был помещен в колонию ранее, а также назначенный ему ранее срок в сообщении не указаны. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Раздел "Судебное делопроизводство" на сайте Фроловского районного суда, а также Калачевского районного суда Волгоградской области на 13.37 мск недоступен. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится на сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 20201 года на месте расстрела более 600 евреев во время Сталинградской битвы был открыт памятник жертвам Холокоста. 11 ноября 2021 года полиция Волгограда начала проверку в связи с надписью на памятном знаке жертвам Холокоста. В Волгоградском еврейском общинном центре случившееся назвали проявлением антисемитизма. 17 ноября подозреваемый в вандализме был задержан. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Он признал вину и раскаялся "частично". 19 ноября 2021 года он был арестован.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.