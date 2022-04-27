Ейск. Фото: пресс-служба Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/631384/

27 апреля 2022, 00:15

Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края власти решили не продлевать желтый уровень террористической опасности, введенный 11 апреля.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 апреля  ввел в Ейском и Щербиновском районах региона, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, желтый уровень террористической опасности. В Ейском и Щербиновском районах усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта и энергетики, спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщили 21 апреля краевые власти.

Власти Краснодарского края приняли решение не продлевать действие желтого уровня террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах региона, граничащих по акватории Азовского моря с Украиной, он снят с 20:00 мск 26 апреля, сообщил  в тот же день со ссылкой на оперативный штаб региона ТАСС.

"В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районах, сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности", - говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Все подразделения силовых структур переводят в штатный режим работы, уточнила пресс-служба администрации края.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО", "Жительница Краснодара обвинена в дискредитации армии после акции в память о погибших в Буче", "Ограничение на полеты в города юга России продлено на неделю".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 апреля 2022, 03:00

27 апреля 2022, 02:30

27 апреля 2022, 01:55

27 апреля 2022, 01:05

26 апреля 2022, 23:25

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