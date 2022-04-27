27 апреля 2022, 00:15
Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края власти решили не продлевать желтый уровень террористической опасности, введенный 11 апреля.
Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 апреля ввел в Ейском и Щербиновском районах региона, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, желтый уровень террористической опасности. В Ейском и Щербиновском районах усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта и энергетики, спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщили 21 апреля краевые власти.
Власти Краснодарского края приняли решение не продлевать действие желтого уровня террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах региона, граничащих по акватории Азовского моря с Украиной, он снят с 20:00 мск 26 апреля, сообщил в тот же день со ссылкой на оперативный штаб региона ТАСС.
"В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районах, сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности", - говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.
Все подразделения силовых структур переводят в штатный режим работы, уточнила пресс-служба администрации края.
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Автор: "Кавказский узел"