Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани

27 апреля 2022, 00:15

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В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края власти решили не продлевать желтый уровень террористической опасности, введенный 11 апреля.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 апреля ввел в Ейском и Щербиновском районах региона, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, желтый уровень террористической опасности. В Ейском и Щербиновском районах усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта и энергетики, спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщили 21 апреля краевые власти.

Власти Краснодарского края приняли решение не продлевать действие желтого уровня террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах региона, граничащих по акватории Азовского моря с Украиной, он снят с 20:00 мск 26 апреля, сообщил в тот же день со ссылкой на оперативный штаб региона ТАСС.

"В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районах, сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности", - говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Все подразделения силовых структур переводят в штатный режим работы, уточнила пресс-служба администрации края.