Усилены меры безопасности в Ейском и Щербиновском районах Кубани

21 апреля 2022, 22:19

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В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края усилена работа патрулей, организованы рейды на объекты промышленности, транспорта и энергетики, спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщили краевые власти.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел в Ейском и Щербиновском районах региона, которые по Азовскому морю граничат с Украиной, желтый уровень террористической опасности.

В Ейском и Щербиновском районах муниципальные комиссии усилили меры безопасности в соответствии с решением Антитеррористической комиссии (АТК) и рекомендациями Национального антитеррористического комитета, сообщила сегодня на своем сайте администрация Краснодарского края.

"В местах массового скопления людей усилили работу патрулей, также организовали рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ. Проводят проверку всех социальных и инфраструктурных объектов в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Усилили контроль за соблюдением гражданами миграционного законодательства. Медицинские учреждения и все спасательные службы районов работают в режиме повышенной готовности", - сказано в сообщении краевой администрации.

На территории Ейского и Щербиновского районов в случае необходимости развернут эвакуационные пункты, которые обеспечат людей едой и одеждой. "Желтый" уровень террористической опасности будет действовать в крае до 20.00 мск 26 апреля, уточнила администрации края.

Напомним, что высокий ("желтый") уровень террористической опасности, согласно указу президента РФ от 14.06.2012 №851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", на отдельных участках страны устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта. Повышенный ("синий") уровень террористической опасности устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта, говорится в указе.

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