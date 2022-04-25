Полицейский смертельно ранил водителя в Дагестане

25 апреля 2022, 15:13

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Сотрудник полиции при преследовании автомобиля Mercedes на трассе "Кавказ" ранил 19-летнего водителя, который скончался в больнице. МВД Дагестана проводит проверку, сообщило ведомство.

Сотрудники полиции 24 апреля около 09.10 мск попытались остановить автомобиль Mercedes в селе Новый Параул Карабудахкентского района, однако водитель не остановил машину и попытался скрыться, сообщило сегодня МВД Дагестана.

Полицейские стали преследовать автомобиль на трассе "Кавказ". "В ходе преследования сержант полиции выстрелил в сторону автомашины и попал в водителя", - сообщило ведомство. Пострадавший, 19-летний местный житель, был доставлен в больницу Каспийска, где скончался. Ведомство назначило проверку, говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Дагестана.

Село Новый Параул находится на федеральной трассе "Кавказ", следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

"Кавказский узел" также писал, что дважды за последний год отказ водителей остановиться для проверки в Дагестане приводил к уголовным делам. Так, 11 ноября 2021 года на КПП у аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить машину Toyota Camry без госномеров и с тонировкой, но водитель проигнорировал требование остановиться, сбил оградительный барьер и наехал на полицейского, который получил травмы. 13 ноября 2021 года Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, и второй подозреваемый по делу о наезде на полицейского в Каспийске Камал Идрисов были доставлены в Махачкалу. Адвокат Идрисова указал, что сотрудник полиции не получил вреда здоровью, а дело искусственно раздувается, спортсмен подтвердил, что силовик сам прыгнул на капот автомобиля. Идрисов был помещен под домашний арест, Усман Нурмагомедов проходит по делу в качестве свидетеля. Дело расследуется по статье о насилии в отношении представителя власти, не опасном для его жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

5 декабря 2021 года полицейские задержали в Дербенте водителя, который протащил полицейского на капоте легкового автомобиля и скрылся. В опубликованном в Instagram* видео мужчина пояснил, что испугался, так как употребил наркотики и имел непогашенную условную судимость. Пользователи соцсети не увидели раскаяния в словах задержанного.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.