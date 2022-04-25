25 апреля 2022, 07:34

Конкурсное производство в дагестанском банке "Экспресс" продлено на полгода

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арбитражный суд Дагестана продлил до 10 октября конкурсное производство в проходящем процедуру банкротства дагестанском банке "Экспресс", чтобы завершить реализацию имущества должника и взыскать ссудную задолженность.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января 2013 года Центробанк отозвал лицензию на банковскую деятельность у банка "Экспресс". 10 апреля 2013 года суд признал этот банк банкротом. Функции конкурсного управляющего банком были возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Конкурсный управляющий банка "Экспресс" ходатайствовал о продлении конкурсного производства, чтобы завершить мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве. После этого Арбитражный суд Дагестана продлил на шесть месяцев конкурсное производство. Рассмотрение отчета о результатах процедуры конкурсного производства запланировано на 10 октября, информировал "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство мотивировано тем, что не сформирована конкурсная масса и не рассмотрены заявления об оспаривании сделок, также не завершена реализация имущества должника и проводится взыскание ссудной задолженности, сказано в сообщении.

Напомним, что вкладчики банка "Экспресс" неоднократно проводили акции протеста. Так, 21 марта 2014 года в Махачкале клиенты банка провели акцию протеста после того, как не получили свои деньги после его банкротства. По словам организаторов, акция была организована с целью обратить внимание властей на их проблему.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Банк "Экспресс" подал в суд на Центробанк", "В банке "Экспресс" и "Трансэнергобанке" в Дагестане были открыты фиктивные вклады на 12 млрд рублей", "Сбербанк РФ выплатил часть страховки вкладчикам дагестанского банка "Экспресс".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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