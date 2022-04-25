Конкурсное производство в дагестанском банке "Экспресс" продлено на полгода

25 апреля 2022, 07:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арбитражный суд Дагестана продлил до 10 октября конкурсное производство в проходящем процедуру банкротства дагестанском банке "Экспресс", чтобы завершить реализацию имущества должника и взыскать ссудную задолженность.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января 2013 года Центробанк отозвал лицензию на банковскую деятельность у банка "Экспресс". 10 апреля 2013 года суд признал этот банк банкротом. Функции конкурсного управляющего банком были возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Конкурсный управляющий банка "Экспресс" ходатайствовал о продлении конкурсного производства, чтобы завершить мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве. После этого Арбитражный суд Дагестана продлил на шесть месяцев конкурсное производство. Рассмотрение отчета о результатах процедуры конкурсного производства запланировано на 10 октября, информировал "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство мотивировано тем, что не сформирована конкурсная масса и не рассмотрены заявления об оспаривании сделок, также не завершена реализация имущества должника и проводится взыскание ссудной задолженности, сказано в сообщении.

Напомним, что вкладчики банка "Экспресс" неоднократно проводили акции протеста. Так, 21 марта 2014 года в Махачкале клиенты банка провели акцию протеста после того, как не получили свои деньги после его банкротства. По словам организаторов, акция была организована с целью обратить внимание властей на их проблему.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.