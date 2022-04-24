Власти Гумбетовского района сообщили о гибели лейтенанта на Украине

24 апреля 2022, 13:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Шамиль Гаджимурадов погиб на Украине, сообщила администрация Гумбетовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", житель Буйнакска Абрайрат Абдуллаев погиб при спецоперации, сообщила администрация города. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 уроженцев Дагестана.

Лейтенант СОБР Росгвардии Шамиль Гаджимурадов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила 23 апреля администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.