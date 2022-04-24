24 апреля 2022, 13:42
Власти Гумбетовского района сообщили о гибели лейтенанта на Украине
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Лейтенант Шамиль Гаджимурадов погиб на Украине, сообщила администрация Гумбетовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 уроженцев Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", житель Буйнакска Абрайрат Абдуллаев погиб при спецоперации, сообщила администрация города. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 уроженцев Дагестана.
Лейтенант СОБР Росгвардии Шамиль Гаджимурадов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила 23 апреля администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.
С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 90 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".
Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"