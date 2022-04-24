24 апреля 2022, 13:42

Власти Гумбетовского района сообщили о гибели лейтенанта на Украине

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Лейтенант Шамиль Гаджимурадов погиб на Украине, сообщила администрация Гумбетовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", житель Буйнакска Абрайрат Абдуллаев погиб при спецоперации, сообщила администрация города. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 уроженцев Дагестана.

Лейтенант СОБР Росгвардии Шамиль Гаджимурадов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила 23 апреля администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 90 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 апреля 2022, 15:39

  • Жители Степанакерта призвали не допустить повторения геноцида

    Участники факельного шествия в Степанакерте выступили с призывом к  международным структурам "поднять планку выполнения требований" международной конвенции о геноциде. Турция должна признать геноцид армян в Османской империи, а мировое сообщество обязано не допустить повторения таких трагедий, указали карабахские политики.

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