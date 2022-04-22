Абрайрат Абдуллаев. Фото в Telegram-канале мэрии Буйнакска.https://t.me/gorodbuynaksk/290

22 апреля 2022, 23:58

Власти Буйнакска сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Буйнакска Абрайрат Абдуллаев погиб при спецоперации, сообщила администрация города. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель не менее 89 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Сергокалинского района Дагестана сегодня сообщила, что старший матрос Иса Халимбеков погиб на Украине, его родным был передан орден Мужества. 

Военнослужащий Абрайрат Абдуллаев, житель Буйнакска, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине, сообщается сегодня в Telegram-канале администрации города.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 89 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти Кулинского района сообщили о гибели офицера на Украине", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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