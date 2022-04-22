Власти Буйнакска сообщили о гибели земляка на Украине

22 апреля 2022, 23:58

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Житель Буйнакска Абрайрат Абдуллаев погиб при спецоперации, сообщила администрация города. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель не менее 89 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Сергокалинского района Дагестана сегодня сообщила, что старший матрос Иса Халимбеков погиб на Украине, его родным был передан орден Мужества.

Военнослужащий Абрайрат Абдуллаев, житель Буйнакска, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине, сообщается сегодня в Telegram-канале администрации города.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 89 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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