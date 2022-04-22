Отец погибшего на Украине матроса из Дагестана получил награду сына

22 апреля 2022, 16:25

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Старший матрос Иса Халимбеков погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района Дагестана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 88 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Каспийской флотилии Магомеднур Курамагомедов из селения Ассаб погиб на Украине, сообщила администрация Шамильского района.

Погибшего в ходе спецоперации на Украине старшего матроса, уроженца села Сергокала Ису Халимбекова Ису посмертно наградили орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района/

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров вручил сегодня награду отцу Исы, Халимбекову Руслану Ахмедовичу, указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 88 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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