Отец погибшего (cправа) на Украине матроса из Дагестана получил награду сына. https://t.me/sergokal/187

22 апреля 2022, 16:25

Отец погибшего на Украине матроса из Дагестана получил награду сына

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший матрос Иса Халимбеков погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района Дагестана. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 88 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Каспийской флотилии Магомеднур Курамагомедов из селения Ассаб погиб на Украине, сообщила администрация Шамильского района.

Погибшего в ходе спецоперации на Украине старшего матроса, уроженца села Сергокала Ису Халимбекова  Ису посмертно наградили орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Сергокалинского района/

Глава Сергокалинского района  Магомед Омаров вручил сегодня  награду  отцу Исы,  Халимбекову Руслану Ахмедовичу, указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 88 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Власти Кулинского района сообщили о гибели офицера на Украине", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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