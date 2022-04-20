Магомеднур Курамагомедов. Скриншот https://t.me/vesti_shamilskiy/303

20 апреля 2022, 17:08

Власти Шамильского района сообщили о гибели моряка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Каспийской флотилии Магомеднур Курамагомедов из селения Ассаб погиб на Украине, сообщила сегодня районная администрация. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 87 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", старший сержант Саддам Сейранов из Рутульского района Дагестана погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец селения Ассаб Шамильского района, 24-летний Магомеднур Курамагомедов. Он похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация.

Курамагомедов окончил кадетский корпус в Махачкале, затем - мореходное училище в Астрахани. С 2018 года служил в десантно-штурмовой роте морской пехоты Каспийской флотилии. "Магомеднур посмертно представлен к ордену Мужества", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 87 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Власти Кулинского района сообщили о гибели офицера на Украине", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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