Власти Рутульского района сообщили о гибели военного на Украине

19 апреля 2022, 15:05

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Старший сержант Саддам Сейранов погиб на Украине, сообщила администрация Рутульского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 86 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", подполковник Дибир Дибиров из села Цовкра-2 погиб на Украине, сообщила 18 апреля районная администрация.

Старший сержант Саддам Сейранов погиб на Украине сообщила администрация Рутульского района. Он родился в селе Шиназ Рутульского района в 1991 году, в 2008 году окончил Амсарскую среднюю школу, затем был призван в армию, служил в ракетных войсках. "С 14 октября 2019 года служил по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации в звании старшего сержанта", - говорится в сообщении на сайте администрации от 18 апреля

Саддам Сейранов награждён орденом Мужества посмертно. У него остались дочь и беременная жена, говорится в публикации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 86 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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