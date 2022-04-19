Сергей Бондаренко, фото: https://crimea-news.com/society/2022/04/16/913608.html

19 апреля 2022, 05:07

Разведчик из Волгоградской области погиб на Украине

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Сергей Бондаренко из рабочего поселка Медведицкий Жирновского района погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели по меньшей мере 22 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел",17 апреля в город Светлый Яр похоронен разведчик Артем Зейналов, который погиб на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там по меньшей мере 21 уроженца Волгоградской области.

Ефрейтор из Жирновского района Сергей Бондаренко, который служил на Черноморском флоте, погиб в ходе спецоперации на Украине. О его гибели сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Бондаренко родился в рабочем поселке Медведицкий Жирновского района, был разведчиком-гранатометчиком. Его гибель подтвердил также глава Медведицкого городского поселения Владимир Яковенко, сообщает 18 апреля v1.ru.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 22 уроженцев Волгоградской области.

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Примечание:

"Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Администрация Хивского района проинформировала о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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