Разведчик из Волгоградской области погиб на Украине

19 апреля 2022, 05:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сергей Бондаренко из рабочего поселка Медведицкий Жирновского района погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели по меньшей мере 22 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел",17 апреля в город Светлый Яр похоронен разведчик Артем Зейналов, который погиб на Украине. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там по меньшей мере 21 уроженца Волгоградской области.

Ефрейтор из Жирновского района Сергей Бондаренко, который служил на Черноморском флоте, погиб в ходе спецоперации на Украине. О его гибели сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Бондаренко родился в рабочем поселке Медведицкий Жирновского района, был разведчиком-гранатометчиком. Его гибель подтвердил также глава Медведицкого городского поселения Владимир Яковенко, сообщает 18 апреля v1.ru.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 22 уроженцев Волгоградской области.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.