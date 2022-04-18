Уроженец Светлого Яра погиб на Украине

18 апреля 2022, 08:05

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Разведчик Артем Зейналов из Светлого Яра погиб на Украине, сообщила администрация района. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там по меньшей мере 21 уроженца Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля глава Калачевского района сообщил, что артиллерист Руслан Кильдиев из Калача-на-Дону погиб на Украине и похоронен на родине. Информация о его смерти стала 20-м с начала спецоперации официальным сообщением о гибели уроженцев Волгоградской области на Украине.

23-летний Артем Зейналов из Светлого Яра погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом, а также о том, что Зейналова посмертно представили к званию Героя России, официально подтвердили в администрации Светлоярского района, сообщило вечером 17 апреля V1.ru.

Артем Зейналов родился и вырос в рабочем поселке Светлый Яр и после получения высшего образования подписал контракт на военную службу, а служил в разведывательном батальоне, информирует издание.

Прощание с погибшим пройдет 18 апреля в Светлом Яре, представители Минобороны и администрации Светлоярского района передадут почетную награду родителям Зейналова, отмечается в публикации.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 21 уроженца Волгоградской области.

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