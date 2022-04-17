Глава Калачевского района сообщил о гибели военного на Украине

17 апреля 2022, 15:00

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Артиллерист Руслан Кильдиев из Калача-на-Дону погиб на Украине и похоронен на родине, сообщил глава района. С начала спецоперации стало официально известно о гибели там, по меньшей мере, 20 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля администрация Алексеевского района сообщила, что огнеметчик Владимир Рыжков погиб на Украине. Информация о его смерти стала 19-м с начала спецоперации официальным сообщением о гибели уроженцев Волгоградской области на Украине.

В Калаче-на-Дону похоронен погибший в ходе спецоперации на Украине 37-летний младший сержант Руслан Кильдиев, сообщил глава Калачевского района Александр Тюрин. "В два часа ночи в пятницу [15 апреля] привезли тело. Его мама решила провести похороны в субботу [16 апреля]. Со всеми почестями, с караульной группой его проводили в последний путь", – приводит сегодня официальный комментарий чиновника V1.ru.

Руслан Кильдиев родился и вырос в Калаче-на-Дону и служил в артиллерийской батарее. У него остались мать, жена и двое детей, информирует издание.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 20 уроженцев Волгоградской области.

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