Власти Кулинского района сообщили о гибели офицера на Украине

18 апреля 2022, 11:43

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Подполковник Дибир Дибиров из села Цовкра-2 погиб на Украине, сообщила сегодня районная администрация. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 85 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Маил Разаков из Рутульского района погиб на Украине, сообщила 16 апреля районная администрация.

Подполковник Дибир Дибиров, уроженец села Цовкра-2, погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кулинского района. Он служил в одной из воинских частей в должности командира батальона. Посмертно Дибир Дибиров удостоен ордена Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Дибиру Дибирову было 38 лет, у него остались жена и три дочери. Глава Кулинского района Шамиль Рамазанов выразил соболезнования родным и близким офицера, говорится в публикации.

Похороны Дибира Дибирова прошли с воинскими почестями, на них собралось множество военных и земляков погибшего, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале районной администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 85 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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