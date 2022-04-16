Маил Разаков, скриншот сообщения в Telegram-канале администрации Рутульского района Дагестана от 16.04.22, https://t.me/rutulskiy_rayon05R/225.

16 апреля 2022, 15:45

Власти Рутульского района сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Маил Разаков из села Кала похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 84 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", старший сержант Батыр Абдулмуслимов из Кизилюрта погиб на Украине, сообщила 15 апреля администрация городского округа.

Скриншот сообщения в Telegram-канале администрации Рутульского района Дагестана от 16.04.22, https://t.me/rutulskiy_rayon05R/225.Сегодня в селе Кала Рутульского района Дагестана прошли похороны лейтенанта, командира взвода снайперов Маила Разакова, погибшего во время проведения спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Рутульского района. Глава района. представитель администрации и депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 84 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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