Власти Рутульского района сообщили о гибели земляка на Украине

16 апреля 2022, 15:45

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Лейтенант Маил Разаков из села Кала похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 84 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", старший сержант Батыр Абдулмуслимов из Кизилюрта погиб на Украине, сообщила 15 апреля администрация городского округа.

Сегодня в селе Кала Рутульского района Дагестана прошли похороны лейтенанта, командира взвода снайперов Маила Разакова, погибшего во время проведения спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Рутульского района. Глава района. представитель администрации и депутаты выразили соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 84 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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