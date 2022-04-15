Батыр Абдулмуслимов. Фото: https://mo-kizilurt.ru/press-sluzhba/novosti/pogib-spasaya-tovarishhej-na-ukraine=geroicheski-pogib-batyr-abdulmuslimov/

15 апреля 2022, 19:04

Власти Кизилюрта проинформировали о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший сержант Батыр Абдулмуслимов из Кизилюрта погиб на Украине, сообщила сегодня администрация городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 83 уроженцев Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", снайпер Магомед Сотавов похоронен в селе Султанянгиюрт, сообщила администрация Кизилюртовского района. 

Старший сержант  Батыр Абдулмуслимов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня мэрия Кизилюрта. Батыр Абдулмуслимов служил с 2015 года в бригаде оперативного назначения войск Нацгвардии Российской Федерации в должности командира отделения технического обслуживания-мастера взвода материального и технического обеспечения батальона в звании старшего сержанта, принимал участие в операции в Сирии, указано в сообщении на сайте администрации. 

Батыр Абдулмуслимов посмертно награжден орденом Мужества. Решается вопрос о присвоении его имени одной из городских улиц, отмечается  в сообщении.

Батыру был 41 год, у него остались жена и двое  сыновей. Глава Кизилюрта Магомед Магомедов навестил семью погибшего. "Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах, чтобы семья Батыра ни в чем не нуждалась", - приводятся его слова в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 83 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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