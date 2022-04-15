Власти Кизилюрта проинформировали о гибели земляка на Украине

15 апреля 2022, 19:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший сержант Батыр Абдулмуслимов из Кизилюрта погиб на Украине, сообщила сегодня администрация городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 83 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", снайпер Магомед Сотавов похоронен в селе Султанянгиюрт, сообщила администрация Кизилюртовского района.

Старший сержант Батыр Абдулмуслимов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня мэрия Кизилюрта. Батыр Абдулмуслимов служил с 2015 года в бригаде оперативного назначения войск Нацгвардии Российской Федерации в должности командира отделения технического обслуживания-мастера взвода материального и технического обеспечения батальона в звании старшего сержанта, принимал участие в операции в Сирии, указано в сообщении на сайте администрации.

Батыр Абдулмуслимов посмертно награжден орденом Мужества. Решается вопрос о присвоении его имени одной из городских улиц, отмечается в сообщении.

Батыру был 41 год, у него остались жена и двое сыновей. Глава Кизилюрта Магомед Магомедов навестил семью погибшего. "Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах, чтобы семья Батыра ни в чем не нуждалась", - приводятся его слова в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 83 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.