Администрация Кизилюртовского района сообщила о гибели военного на Украине

15 апреля 2022, 15:40

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Снайпер Магомед Сотавов похоронен в селе Султанянгиюрт, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сержант мотострелковой роты Равиль Кадиров из Дербентского района и уроженец Табасаранского района, заместитель командира взвода Марат Шихмагомедов погибли на Украине.

24-летний рядовой российской армии, снайпер Магомед Сотавов погиб на Украине, на днях он похоронен в родном селе Султанянгиюрт, сообщила администрация Кизилюртовского района. Магомеду было 24 года.

Власти района посетили семью погибшего, передали им телеграмму с соболезнованиями от имени главы Дагестана, а также привезли продукты. Магомед был единственным сыном у родителей, в семье остались еще две дочери, указано в сообщении в Telegram-канале администрации Кизилюртовского района от 14 апреля.

28 марта администрация района отчиталась о визите к родным погибшего на Украине 18-летнего уроженца села Чонтаул Адильгерея Салманова. Глава района также передал им телеграмму от имени Сергея Меликова и продукты, указано в другом сообщении в Telegram-канале.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 82 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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