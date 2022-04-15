15 апреля 2022, 15:40

Администрация Кизилюртовского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снайпер Магомед Сотавов похоронен в селе Султанянгиюрт, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сержант мотострелковой роты Равиль Кадиров из Дербентского района и уроженец Табасаранского района, заместитель командира взвода Марат Шихмагомедов погибли на Украине.

24-летний рядовой российской армии, снайпер Магомед Сотавов погиб на Украине, на днях он похоронен в родном селе Султанянгиюрт, сообщила администрация Кизилюртовского района. Магомеду было 24 года.

Власти района посетили семью погибшего, передали им телеграмму с соболезнованиями от имени главы Дагестана, а также привезли продукты. Магомед был единственным сыном у родителей, в семье остались еще две дочери, указано в сообщении в Telegram-канале администрации Кизилюртовского района от 14 апреля.

28 марта администрация района отчиталась о визите к родным погибшего на Украине 18-летнего уроженца села Чонтаул Адильгерея Салманова. Глава района также передал им телеграмму от имени Сергея Меликова и продукты, указано в другом сообщении в Telegram-канале.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 82 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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