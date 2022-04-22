Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине Дмитрии Подопригора. Фото: https://turkmenskiy.ru/press-tsentr/novosti/otkrytie-memorialnoy-doski-pamyati-dmitriya-podoprigora/#images-18

22 апреля 2022, 18:26

Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Дмитрий Подопригора погиб на Украине, мемориальная доска установлена на здании школы в селе Казгулак, в которой он учился, сообщила администрация Туркменского муниципального округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 уроженцев Ставрополья. 

Как писал "Кавказский узел", разведчик-сапер группы специального назначения, младший сержант, житель села Журавского Максим Селиванов погиб на Украине.

В школе №5 села Казгулак Туркменского муниципального округ Ставрополья открыта мемориальная доска в память выпускнике школы Дмитрии Подопригора, погибшем в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация округа.

Младший сержант Дмитрий Подопригора служил в полке специального назначения. Вдове погибшего Юлии был вручен орден Мужества, которым посмертно был награжден Дмитрий. Глава администрации округа Геннадий Ефимов выразил соболезнования семье погибшего. говорится в сообщении на сайте администрации округа от 21 апреля.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 12 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Отец погибшего на Украине матроса из Дагестана получил награду сына", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 апреля 2022, 20:20

  • Потерпевшие проигнорировали заседание по делу Багаудина Мякиева

    Свидетели и потерпевшие не явились на сегодняшнее заседание суда в Железноводске по делу активиста Багаудина Мякиева, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на митинге в Магасе. Зачитанные на заседании показания потерпевших были практически идентичными, указал Мякиев.

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