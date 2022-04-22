Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине ставропольце

22 апреля 2022, 18:26

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Младший сержант Дмитрий Подопригора погиб на Украине, мемориальная доска установлена на здании школы в селе Казгулак, в которой он учился, сообщила администрация Туркменского муниципального округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", разведчик-сапер группы специального назначения, младший сержант, житель села Журавского Максим Селиванов погиб на Украине.

В школе №5 села Казгулак Туркменского муниципального округ Ставрополья открыта мемориальная доска в память выпускнике школы Дмитрии Подопригора, погибшем в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация округа.

Младший сержант Дмитрий Подопригора служил в полке специального назначения. Вдове погибшего Юлии был вручен орден Мужества, которым посмертно был награжден Дмитрий. Глава администрации округа Геннадий Ефимов выразил соболезнования семье погибшего. говорится в сообщении на сайте администрации округа от 21 апреля.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 12 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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