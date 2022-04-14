Глава Новоселицкого округа проинформировал о гибели военного на Украине

14 апреля 2022, 12:46

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Разведчик-сапер Максим Селиванов погиб на Украине, сообщил глава Новоселицкого муниципального округа Олег Безменов. С начала специальной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 12 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", уроженец села Серафимовское Арзгирского муниципального округа Вячеслав Щербаков погиб на Украине.

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб разведчик-сапер группы специального назначения, младший сержант, житель села Журавского Максим Селиванов, он похоронен в родном селе, сообщил 13 апреля глава Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Олег Безменов в своем Telegram-канале. Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 12 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.