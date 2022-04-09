Глава Арзгирского округа сообщил о гибели военного на Украине

09 апреля 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный из села Серафимовское Арзгирского муниципального округа Вячеслав Щербаков погиб на Украине, сообщил глава округа. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель как минимум 11 уроженцев Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", военный из Пятигорска Виктор Гаврилов погиб на Украине.

22-летний военнослужащий Вячеслав Щербаков, который родился и вырос в селе Серафимовском, погиб на Украине, сообщил глава Арзгинского муниципального округа Алексей Палагута.

Он был похоронен в родном селе. "Проститься с ним пришли сотни земляков - близкие друзья и малознакомые люди. Вячеслав Щербаков похоронен с воинскими почестями", - сообщил Палагута на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 7 апреля.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 11 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.