Вячеслав Щербаков, скриншот с видео опубликованного на странице в соцсети "ВКонтакте" главы Арзгирского района Ставрополья, https://vk.com/id553837599?w=wall553837599_2860%2Fall

09 апреля 2022, 14:13

Глава Арзгирского округа сообщил о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный из села Серафимовское Арзгирского муниципального округа Вячеслав Щербаков погиб на Украине, сообщил глава округа. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель как минимум 11 уроженцев Ставрополья. 

Как писал "Кавказский узел", военный из Пятигорска Виктор Гаврилов погиб на Украине.

 22-летний военнослужащий Вячеслав Щербаков, который родился и вырос в селе Серафимовском, погиб на Украине, сообщил глава Арзгинского муниципального округа Алексей Палагута.

Он был похоронен в родном селе. "Проститься с ним пришли сотни земляков - близкие друзья и малознакомые люди. Вячеслав Щербаков похоронен с воинскими почестями", - сообщил Палагута на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 7 апреля.

С начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели как минимум 11 военных из Ставропольского края, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Военнослужащий из Дербента посмертно награжден "Орденом мужества"", "Власти двух районов Северной Осетии подтвердили гибель военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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