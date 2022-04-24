Около 200 человек провели акцию по очистке берегов Ирганайского водохранилища

24 апреля 2022, 05:50

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Пять часов около 200 жителей Дагестана убирали мусор на берегу Ирганайского водохранилища в Унцукульском районе, куда ежегодно весной смывается мусор со склонов окрестных гор.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября блогер Рамазан Рабаданов разместил в соцсети видеоролик, на котором видно, что значительная часть Ирганайского водохранилища покрыта мусором, в том числе пластиком, древесиной и бутылками. Проблема с мусором в водоемах и реках Дагестана возникла из-за бездействия властей, предположили посмотревшие ролик жители республики и призвали очистить водохранилище от отходов самостоятельно.

В начале года в Дагестане обострилась проблема с вывозом мусора. Причиной этому послужил отказ 31 декабря 2020 года регоператора по вывозу и утилизации отходов ООО "Лидер" вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом. 10 марта стало известно, что вывозом мусора в Каспийске занялась местная администрация, после чего горожане сообщили о нормализации ситуации.

В Унцукульском районе на берегу Ирганайского водохранилища 23 апреля прошла экологическая акция "За чистый Дагестан". Участие в ней приняли представители туристической индустрии Дагестана, сотрудники госучреждений и общественных организаций, журналисты и блогеры. В течение пяти часов с 12.00 до 17.00 участники акции убирали мусор с берегов водохранилища, пишет "Мирмол".

Видео с акции опубликовано в Telegram-канале "Mirmol.ru". "Очень много мусора, к сожалению <...> В акции принимают участие около 200 человек. Все они распределены на пяти основных локациях вдоль Ирганайского водохранилища", - говорит снявшаяся в видео активистка.

Еще один видеоролик с акции опубликован в Telegram-канале "Дагестан". Героиня видео утверждает, что на Ирганайском водохранилище "тонны отходов". За ее спиной видны горы мусора. "Такая ситуация складывается весной каждого года. Мусор сюда смывается со склонов гор", - утверждает героиня видеоролика.

Напомним, что 23 октября 2021 года по инициативе общественных деятелей республики на территории Унцукульского района, на месте слияния Аварского Койсу и Андийского Койсу состоялась экологическая акция, призванная обратить внимание на экологические проблемы в горной части Дагестана, говорится в публикации от 25 октября на официальной странице пресс-службы района в соцсетях. Начальник отдела ЖКХ района Асхабали Магомедов сообщил, что пути решения данной проблемы у администрации Унцукульского района совместно с министерством природы республики уже обозначены. "Мусор, скопившийся здесь, в основном не из нашего района. Он стекает из нескольких соседних районов. Но проблема очень серьезная, и мы очень обеспокоены. Решить эту проблему можно было бы строительством мусороперерабатывающего завода, а также практикой разделения мусора. Это гарантировало бы нам чистоту", – процитировала пресс-служба Магомедова.

Ирганайская ГЭС располагается на реке Аварское Койсу, в 45 километрах выше Чиркейской ГЭС. Длина Ирганайского водохранилища составляет 21 километр, ширина – от 0,2 до 3 километров, глубина примерно 83 метра. Общая площадь водосбора – 18 квадратных километров, следует из данных, опубликованных на сайте дагестанского филиала "РусГидро".

Напомним также, что жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. В марте Мосгорсуд удовлетворил иск жителей дагестанских сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС, и обязал власти в разумные сроки подготовить документы для выплаты компенсаций.

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