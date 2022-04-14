Тауби Кучменов из села Хасанья. Скриншот сообщения https://t.me/khasanya_official/76

14 апреля 2022, 09:27

Администрация села в Кабардино-Балкарии сообщила о гибели односельчанина на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тауби Кучменов из села Хасанья погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее восьми уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта администрация села Залукокоаже Зольского района сообщила, что младший сержант контрактной службы Азамат Кумышев погиб в ходе спецоперации на Украине. Это сообщение стало седьмым официальным подтверждением гибели на Украине уроженцев Кабардино-Балкарии.

Житель села Хасанья Тауби Кучменов погиб 2 марта, сообщила 13 апреля администрация села в своем Telegram-канале. "Выполняя задачи командования во время специальной операции на территории Украины, погиб наш односельчанин - сержант Кучменов Тауби Ибрагимович", - говорится в публикации.

Тауби Кучменов посмертно представлен к награждению орденом Мужества, отметила администрация села, которое входит в городской округ Нальчик.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции на Украине власти в Кабардино-Балкарии подтвердили гибель не менее восьми уроженцев республики.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России", "Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане",  "Администрация Дагогней сообщила о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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