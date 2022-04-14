Администрация села в Кабардино-Балкарии сообщила о гибели односельчанина на Украине

14 апреля 2022, 09:27

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Тауби Кучменов из села Хасанья погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее восьми уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта администрация села Залукокоаже Зольского района сообщила, что младший сержант контрактной службы Азамат Кумышев погиб в ходе спецоперации на Украине. Это сообщение стало седьмым официальным подтверждением гибели на Украине уроженцев Кабардино-Балкарии.

Житель села Хасанья Тауби Кучменов погиб 2 марта, сообщила 13 апреля администрация села в своем Telegram-канале. "Выполняя задачи командования во время специальной операции на территории Украины, погиб наш односельчанин - сержант Кучменов Тауби Ибрагимович", - говорится в публикации.

Тауби Кучменов посмертно представлен к награждению орденом Мужества, отметила администрация села, которое входит в городской округ Нальчик.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции на Украине власти в Кабардино-Балкарии подтвердили гибель не менее восьми уроженцев республики.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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