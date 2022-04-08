Администрация села в Кабардино-Балкарии сообщила о гибели земляка на Украине

08 апреля 2022, 17:03

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Азамат Кумышев из села Залукокоаже погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее семи уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", шесть военнослужащих из Кабардино-Балкарии погибли в ходе военной спецоперации российских войск на Украине, сообщил 2 марта глава республики Казбек Коков. Он пообещал выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а раненым - по 300 тысяч.

Младший сержант контрактной службы Азамат Кумышев погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация села Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале 22 марта.

Кумышев родился в Залукокоаже. После школы ушёл в армию, служил в ВДВ. После срочной службы поступил на контрактную службу в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровске. Азамату Кумышеву было 32 года, он погиб 13 марта, сообщил 7 апреля Telegram-канал "Новости Кабардино-Балкарии".

С начала военной операции на Украине власти Кабардино-Балкарии подтвердили гибель не менее семи военных, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.