Контрактник Азамат Кумышев из села Залукокоаже. Скриншот https://t.me/adm_p_zalukokoazhe/18

08 апреля 2022, 17:03

Администрация села в Кабардино-Балкарии сообщила о гибели земляка на Украине

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Азамат Кумышев из села Залукокоаже погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее семи уроженцев Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", шесть военнослужащих из Кабардино-Балкарии погибли в ходе военной спецоперации российских войск на Украине, сообщил 2 марта глава республики Казбек Коков. Он пообещал выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, а раненым - по 300 тысяч.

Младший сержант контрактной службы Азамат Кумышев погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация села Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале 22 марта.

Кумышев родился в Залукокоаже. После школы ушёл в армию, служил в ВДВ. После срочной службы поступил на контрактную службу в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровске. Азамату Кумышеву было 32 года, он погиб 13 марта, сообщил 7 апреля Telegram-канал "Новости Кабардино-Балкарии".

С начала военной операции на Украине власти Кабардино-Балкарии подтвердили гибель не менее семи военных, подсчитал "Кавказский узел". 

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Карабудахкентского района подтвердили гибель контрактника на Украине", "Власти Рутульского района сообщили о гибели двух военных на Украине", "Администрация Батайска сообщила о гибели еще одного военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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