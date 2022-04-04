Депутат в Майкопе предупреждена за несогласованный автопробег в поддержку армии

04 апреля 2022, 00:15

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Суд признал депутата майкопского горсовета, первого секретаря городского отделения КПРФ Елену Москаленко виновной в нарушении порядка проведения акции из-за автопробега в поддержку спецоперации на Украине и вынес ей устное предупреждение.

Майкопский городской суд признал Елену Москаленко виновной в нарушении установленного порядка проведения акции, сообщил 3 апреля правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Автопробег был проведен без подачи уведомления, судья посчитала правонарушение малозначительным, и поэтому постановила вынести привлеченной к административной ответственности Елене Москаленко устное замечание, проинформировало со ссылкой на постановлении суда издание "Кавказ. Реалии"**.

Автопробег в Майкопе Адыгейское отделение КПРФ провело 19 марта, решение по делу Елены Москаленко было опубликовано 25 марта, уточнила "Медиазона"**.

Ранее "Кавказский узел" писал о решениях суда в отношении жителей Адыгеи,выступающих против российской операции на Украине. 25 марта МВД сообщило, что суд назначил по 30 тысяч рублей штрафа жителям Кошехабльского района, признав их виновными в публикации в соцсетях дискредитирующей Вооруженные силы информации. 18 марта также за публикацию в соцсети суд в Майкопе назначил местному жителю штраф в 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российской армии.

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**** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.