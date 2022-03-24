Владельцы дагестанских магазинов объяснили подорожание товаров ростом оптовых цен

24 марта 2022, 23:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Повышение розничных цен на товары в магазинах Дагестана связано с ростом закупочной стоимости, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели. Некоторые жители республики рассказали, что подорожание продуктов вынудило их скорректировать привычные расходы.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов объявил, что властям республики удалось стабилизировать цены на товары первой необходимости. Пользователи Telegram подвергли сомнению это утверждение.

Санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине, спровоцировали и падение курса рубля. 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в магазинах повысились. Минэкономразвития Дагестана объяснило рост цен санкциями, ажиотажным спросом на продукты и задержкой российских грузов, которые перевозятся морским путем.

Власти Дагестана сообщили о росте цен в республике

Руководителям органов власти Дагестана необходимо обращать внимания не попытки создания ажиотажа и искусственного повышения цен на товары, заявил 21 марта глава республики Сергей Меликов.

"Мы продолжаем обращать внимание на вопросы роста цен на продовольственные товары. Они действительно выросли по ряду позиций. Не только на уровне республики, но и на уровне всей страны. Мы продолжаем фиксировать факты необоснованного повышения цен на товары, а также лиц, которые за этим стоят, пытаясь наживаться на сложных ситуациях", - процитировал 21 марта слова Меликова, сказанные им на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики в условиях международных санкций, "Интерфакс". В Дагестане работает горячая линия по необоснованному росту цен на товары первой необходимости, сообщил Меликов.

Рост цен, как считает министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов, был связан с ажиотажным спросом населения, которое опасалось, что ассортимент и доступность товаров сильно сократятся из-за введенных санкций и ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка, сообщило 21 марта РИА "Дагестан".

"Да, цены растут. Мы не оторваны от действительности. Информацию мы ежедневно направляем в Координационный центр при Правительстве Российской Федерации. Более того, мы направляем туда информацию о наличии фактических запасов на отдельные виды продукции", - процитировало Халилова агентство.

В Дагестане с 12 по 18 марта зафиксированы сезонные изменения цен на плодоовощную продукцию, сообщила Федеральная служба государственной статистики по республике.

В среднем в регионе лук репчатый подорожал на 40,4% (до 42,98 рубля за килограмм) и морковь – до 7,8% (до 56,49 рубля за килограмм), капуста свежая (до 68,19 рубля за килограмм), свекла столовая на 4,5% (до 58,23 рубля за килограмм), яблоки – на 3,6% (до 86,02 рубля за килограмм), помидоры свежие на 1,6% (до 225,12 рубля за килограмм), картофель - на 1,2% (до 61,11 рубля за килограмм).

Существенно выросли цены на хлеб из ржаной муки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сахар подорожал на 6,5% (до 84,03 рубля за килограмм), мука пшеничная – на 5,2% (до 54,69 рубля за килограмм).

На 4-4,8% подорожали сыры сычужные твердые и мягкие, молоко, рис шлифованный, чай черный байховый, на 3-3,7% – яйца куриные, крупа гречневая, масло сливочное, вермишель, колбаса вареная, масло подсолнечное, пшено.

Сметана, макароны из пшеничной муки высшего сорта, печенье, смеси сухие молочные для детского питания стали дороже на 2-2,8%, а сосиски, сардельки, куры, соль, творог, говядина, баранина, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,6-1,9%.

За неделю среди медикаментов подорожали левомеколь – на 8,1%, корвалол – на 7,7%, нимесулид – на 5,8%, валидол – на 4,7%, эргоферон, метамизол натрия (анальгин отечественный) выросли в цене на 2,9% и 2,6%, поливитамины – на 1,9%, сообщила служба статистики.

Выросли цены в Дагестане и на предметы гигиены и товары первой необходимости: мыло хозяйственное и туалетное – на 12,6% и 3,2%, подгузники детские – на 12,4%, бумага туалетная – на 10,7%, порошки стиральные – на 8,5%, щетки зубные – на 7%, пасты зубные – на 5,1%, спички – на 3%, шампуни – на 1,9%.

За неделю в среднем в республике среди непродовольственных товаров подорожали: телевизоры - на 12,1%, смартфоны – на 11,1%, электропылесосы напольные – 6,1%, футболки детские - 10%, также был рост цен и на другие товары, информировала служба статистики.

Предприниматели списали подорожание товаров на рост закупочных цен

Значительно подорожали товары, которые прибывают в Россию из-за рубежа, на некоторые ввозимые из других стран товары цены выросли до 40%, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гасан, владелец крупного супермаркета в одном из дагестанских сел.

По его словам, на товары местного производства также поднялись цены из-за того, что часть компонентов для их производства покупается за рубежом. Он привел в качестве примера подорожание соков завода "Денеб". "Они тоже сырье из-за рубежа привозят. Там тоже подорожание от 30% до 40%", - пояснил он.

Хозяин магазина рассказал, что чай "Джамбо" до подорожания стоил 480 рублей за пачку, а сейчас розничная цена поднялась до 640 рублей. Также килограмм бананов у него в магазине раньше стоил 120 рублей, затем с повышением закупочной цены конечная цена поднималась до 180 рублей, а сейчас цена за килограмм снизилась до 155 рублей. Такое снижение цены Гасан связал со снижением курса доллара по отношению к рублю, что влияет на закупочную цену за рубежом.

Также на 50% поднялась цена на сахар, отметил хозяин магазина. "Мешок весом три килограмма у меня стоил 200 рублей, а сейчас тот же мешок стоит 300 рублей", - пояснил он.

Гасан отметил, что, со слов других предпринимателей, "трудно найти сахар", и есть определенный дефицит, однако у него самого имелись запасы сахара, и закупку новой партии он пока не осуществлял. При этом итоговые цены на сахар предприниматель устанавливает, ориентируясь на другие магазины. "Я просто подкорректировал цены [на сахар] по тем, что есть в городе", - отметил владелец супермаркета, выразив уверенность, что "экономика справится в условиях санкций", и найдутся другие, более дешёвые пути поставок товаров.

В одном из махачкалинских магазинов, торгующих товарами по низким ценам, есть нехватка определенных товаров, но главным образом из-за того, что люди сами создают дефицит, скупая их в большом количестве, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник магазина. "На год вперёд, наверное, эти люди купили [товары]. Почему это все покупают в таком количестве, тоже не знаю", - сказал он.

По его словам, некоторые поставщики повысили цены, из-за чего руководство магазина не закупает их продукцию. "Мы заказ формируем, отправляем, а поставщик пишет, что поставки не будет в связи с повышением цен. [Поставщик пишет], что отправили новые цены [а руководство магазина] не согласовало цены [поставщика]", - рассказал работник магазина.

Дагестанский предприниматель, занимающийся продажей косметики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришлось поднять цены из-за подорожания продукции на стадии закупки. В его магазине цена на косметику поднялась на 50-70%

Он уточнил, что закупка косметики местными оптовыми поставщиками происходит не по тем логистическим путям, которые использовались раньше, а по более длинной цепочке, что отражается и на закупочной цене, и на итоговой цене в магазине. Тем не менее, удлинение логистических процессов в меньшей степени влияет на конечное подорожание, считает предприниматель. "Сама логистика не сильно влияет на цену, больше влияет курс доллара", - отметил он, затруднившись спрогнозировать, будет ли дефицит этой продукции.

После скачка курса доллара поднялись и розничные цены в крупном магазине бытовой техники и электроники в Махачкале, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" владелец магазина Рашид.

При этом, по его словам, повышение цен пока не отражается на покупательской способности, судя по числу покупателей в магазине. Дефицита каких-либо товаров пока нет, так как есть запасы на складах фирмы, но Рашид не исключил, что в будущем возникнет нехватка электроники и бытовой техники, которую он привозил из европейских стран. Дефицит определенных зарубежных марок может быть связан прежде всего с отсутствием поставок, предположил Рашид.

Повышение цен сказалось на статьях расходов жителей Дагестана

Некоторые жители Махачкалы и других городов Дагестана рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что повышение цен вынудило их скорректировать семейный бюджет. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Так, житель Махачкалы Магомед сообщил, что его семье пришлось отказаться от запланированных покупок электроники и домашней техники и сосредоточить финансовые средства на покупке продуктов. При этом отказываться от обычного продуктового набора, который они покупают на месяц, не пришлось, уточнил Магомед.

35-летний юрист Али из Махачкалы рассказал, что заметил повышение цен на все группы товаров как минимум на 20%. В его семье стали тратить больше денег на продукты питания, хотя отказываться от каких-либо продуктов пока не пришлось, сообщил Али. Мужчина отметил, что после повышения цен ещё не покупал ни одежду, ни лекарства. "Закупки весенней одежды ещё не делали для семьи, поэтому пока не знаем положение дел в этой сфере. Необходимое [из лекарств] закупили впрок до подорожания", - рассказал он.

Повышение цен на продукты стало ощутимым для семейного бюджета, сообщил 35-летний житель Махачкалы Рамазан. Стандартный набор продуктов, который Рамазан ежедневно покупал в одном и том же магазине, раньше обходился в сумму чуть более 1000 рублей, а сейчас стоимость того же набора продуктов достигает 2000 рублей, отметил он. "В среднем счёт вырос в два раза", - констатировал Рамазан.

Махачкалинец отметил, что после повышения цен сам не покупал лекарства, однако к нему обратились родственники из Москвы с просьбой найти препарат иностранного производства, который нужен тем, у кого есть проблемы щитовидной железы. Рамазан сообщил, что нужный препарат смог найти в одной из махачкалинских аптек, и цена на него не превышала ту, которая была до введения санкций против России.

23-летняя домохозяйка из Махачкалы Аминат ежедневно покупает продукты в магазине во дворе своего дома. И в среднем, по ее словам, цены выросли на 20-30%. "Почти все подорожало", - пожаловалась она. В частности, по ее словам, с начала марта за две недели стоимость лотка домашних яиц в количестве 15 штук выросла на 10 рублей, за три мартовских недели выросла на 20 рублей стоимость килограмма бананов, а цена хлеба поднялась с 30 до 36 рублей.

По словам женщины, из-за этого пришлось скорректировать семейный бюджет и сосредоточить финансовые средства на покупке продуктов и товаров первой необходимости. Аминат не исключила, что в случае дальнейшего роста стоимости продуктов платежеспособность ее семьи уменьшится, и какие-то расходы придется урезать.

33-летний махачкалинец Ислам также оценил повышение стоимости товаров в 20-30%. В частности, так выросла стоимость продуктового набора для завтрака, сказал он. "Например, хлеб вырос на пять рублей, сметана, которую обычно покупаю, - на 25 рублей... Цены даже отразились на стоимости чашки кофе. Раньше до подорожания стоимость чашки кофе была 100 рублей, а сейчас тот же кофе стоит 150 рублей", - рассказал житель города, уточнив, что лекарственные препараты в марте не покупал.

На повышение цен на продукты и бытовую химию указала также 43-летняя жительница Махачкалы Патимат. Женщина отметила, что подорожали не только фрукты, ввозимые из-за рубежа, но и те продукты, которые производятся в России. Она указала, что хлеб за последнее время подорожал на пять рублей, на 60 рублей повысилась стоимость килограмма сладостей, которые она обычно покупает.

Также женщина указала на подорожание кофе в магазине, где она постоянно его покупает. "Я брала кофе "Жокей" за 134 рубля, а сейчас он стоит 213 рублей", - рассказала Патимат. По словам женщины, 10-килограммовый мешок муки в начале января они покупали за 500 рублей, а после повышения цен его стоимость выросла до 660 рублей.

Патимат уточнила, что лекарственные препараты после повышения цен они не покупали, но в начале марта родственники из Москвы звонили ей в поисках препарата, предназначенного для лечения заболеваний щитовидной железы, так как этот препарат невозможно было найти в Москве. В итоге препарат нашли в Махачкале по обычной цене, однако через две недели его стоимость заметно поднялась, рассказала жительница Махачкалы.

После начала роста курса доллара по отношению к рублю рост цен стал более ощутимым, считает 33-летний житель Махачкалы Мурад. "Рост [заметен] по всем видам продуктов, начиная от хлеба и заканчивая электроникой", - отметил он.

В частности, по словам мужчины, хлеб сначала подорожал до 30 рублей, а сейчас его стоимость составляет 35 рублей. Цены на макароны выросли с 45 до 66 рублей. Мурад отметил, что сейчас килограмм говядины можно купить за 440 рублей, а до повышения цен он продавался за 390 рублей. Также бутылка подсолнечного масла стоит 170 рублей, хотя до подорожания стоила 130 рублей, рассказал махачкалинец.

Сейчас экономить не приходится, но "если и дальше такие будут цены, придётся экономить", уточнил он. "Сначала на каких-то расходах в сфере развлечения, а потом уже подумать, что сократить, чтобы это не сильно сказалось на здоровье", - сказал Мурад.

Из положительных моментов житель Махачкалы отметил снижение стоимости топлива. "Одно радует: топливо снизилось [в цене] значительно. Может, и из-за уменьшения расходов на логистику и цены пойдут вниз", - сказал он.

На значительное увеличение стоимости продуктов первой необходимости обратила внимание и жительница одного из городов Дагестана Мадина. По словам женщины, пачка гречки, которая раньше стоила 125 рублей, сейчас стоит 225 рублей, цена 10-килограммового мешка сахара выросла с 590 до 1000 рублей. "Хлеб, который я покупала за 50-60 рублей, сейчас стоит 80 рублей", - рассказала Мадина.

Несмотря на повышение цен, женщина не планирует экономить, так как в основном покупает именно продукты питания и товары первой необходимости. Однако Мадина также указала на подорожание лекарств. Один из лекарственных препаратов, который она обычно покупает при простуде, подорожал на 100 рублей и сейчас стоит 245 рублей, а второй препарат, который ранее стоил 45 рублей, сейчас стоит до 70 рублей, рассказала жительница Дагестана.

Напомним, в марте некоторые лекарства подорожали в Махачкале на фоне повышенного спроса, но цены на жизненно важные препараты не превысили разрешенный максимум, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" фармацевты. Предельные цены на ряд препаратов устанавливаются государством, и в аптеках Махачкалы они не превышены, подтвердил представитель организации "Монитор пациента".

На фоне санкций, введенных против России, и ухода многих иностранных компаний с российского рынка, зарубежные фармацевтические компании продолжают поставлять препараты, рассказали ранее сотрудники дагестанских аптек. В случае приостановки поставок зарубежных препаратов для лечения сахарного диабета, онкологических и урологических заболеваний их можно заменить отечественными аналогами, заверили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

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