Аптекари назвали незначительным рост цен на лекарства в Махачкале

20 марта 2022, 19:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Некоторые лекарства подорожали в Махачкале на фоне повышенного спроса, но цены на жизненно важные препараты не превысили разрешенный максимум, рассказали фармацевты. Предельные цены на ряд препаратов устанавливаются государством, и в аптеках столицы Дагестана они не превышены, подтвердил представитель "Монитора пациента".

Как писал "Кавказский узел", на фоне санкций, введенных против России, и ухода многих иностранных компаний с российского рынка, зарубежные фармацевтические компании продолжают поставлять препараты, рассказали сотрудники дагестанских аптек. В случае приостановки поставок зарубежных препаратов для лечения сахарного диабета, онкологических и урологических заболеваний их можно заменить отечественными аналогами, заверили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине, спровоцировали и падение курса рубля. 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в магазинах повысились. Минэкономразвития республики объяснило рост цен санкциями, ажиотажным спросом на продукты и задержкой российских грузов, которые перевозятся морским путем.

Цены на жизненно важные препараты повысились, но "не сильно", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель крупной дагестанской аптечной сети. "По каждому региону на жизненно важные препараты есть максимальный предел, до какого можно повысить [цену]. Я так думаю, в этих пределах они [цены на препараты] держатся", - сказал он.

Он уточнил, что у жителей республики большой спрос на препараты гормонов щитовидной железы "L-тироксин" и "Эутирокс", и их сейчас в наличии нет. "Пока их скупали, на них цена была та же, что и раньше", - пояснил сотрудник аптеки. При этом представители фирм-поставщиков этих лекарств заверили, что к концу марта снабдят ими аптеки, уточнил представитель аптечной сети. "Они нам обещали к концу марта поставку этих препаратов гормонов щитовидной железы", - сказал он.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с представителями аптечных сетей республики призвал исключить необоснованное завышение цен. Он уточнил, что лично проводил рейды по аптека. "Мы знаем, на какие лекарства повышены цены. И это не за последнее время повышены цены, это за последнюю неделю-две", - привела 15 марта его слова "Молодежь Дагестана". Представители аптек заверили, что готовы пересмотреть ценовую политику, уточнило издание.

Некоторый дефицит частично создан самими жителями, которые решают купить лекарства с запасом, опасаясь их исчезновения с аптечных полок, предположил сотрудник аптеки. По его словам, в схожей ситуации аптеки оказались в начале пандемии коронавируса, когда некоторые лекарства были дефиците из-за того, что жители Дагестана массово скупали их. "Они точно такой же дефицит [создали]. Сами люди создавали этот дефицит", - подчеркнул фармацевт.

У жителей Дагестана возрос спрос на инсулиновые препараты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель другой дагестанской аптечной сети. По его словам, в последнее время поднялись "в разумных пределах" цены на витамины зарубежного производства, а цены на жизненно важные препараты "особо не поднялись".

Фармацевт Патимат, работающая в одной из частных аптек Махачкалы, также сообщила, что цены на жизненно необходимые препараты остались прежними, а остальные препараты подорожали. По ее словам, руководство аптеки избегает намеренного повышения цен на любые лекарства, но вынуждено повышать цены, когда происходит очередная закупка новых партий лекарств уже по новым, повышенным ценам.

В аптеке наблюдается повышенный спрос на препараты "L-тироксин" и "Эутирокс", в наличии их уже нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" фармацевт, затруднившись назвать сроки поступления именно препаратов в аптеку. Патимат предположила, что спрос на эти препараты связан с тем, что они зарубежного производства. При этом она уверена, что дефицит определенных лекарств частично вызван именно большим спросом. "Сами люди создают этот дефицит. Они скупают [препараты] на будущее", - поделилась своим мнением работница аптеки.

Государство в определенной степени регулирует цены на лекарства, это проявляется в том, что формируется список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, и цены на них держатся в пределах, установленных государством, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации "Монитор пациента".

"На них государством установлены предельные цены, по которым производитель может продавать [лекарственный препарат]. Это не оптовая и не розничная цена, а цена, которая от производителя, и она устанавливается государством", - сказал он.

Затем, по его словам, уже региональные власти регулируют цены на оптовые и розничные продажи лекарственных препаратов из этого списка, устанавливая предельные цены на оптовую и розничную продажу этих лекарств. "В зависимости от цены самого препарата [устанавливаются] максимальные оптовые и розничные цены. Это все регулируется субъектом [Российской Федерации]", - рассказал правозащитник.

В Дагестане, по словам представителя "Монитора пациента", установкой ценовых пределов оптовой и розничной продажи жизненно важных препаратов занимается республиканская служба по тарифам. За нарушение установленных ценовых норм на жизненно важные препараты предусмотрено наказание по части 4 статьи 14.4.2 КоАП РФ.

Часть 4 статьи 14.4.2 КоАП РФ (Реализация либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства об обращении лекарственных средств в части установления предельных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов) предусматривает для должностных лиц штраф от 250 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации этих препаратов за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

"Монитор пациента" провел в аптеках Махачкалы проверку цен на несколько лекарств, относящихся к жизненно важным, и по итогам проверки пришел к выводу, что цены остаются в пределах, установленных властями региона. Такие проверки цен на препараты из списка жизненно необходимых будут продолжаться, заверил представитель "Монитора пациента".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.