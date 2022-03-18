Врачи и фармацевты исключили вероятность дефицита лекарств в Дагестане

18 марта 2022, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В случае приостановки поставок зарубежных препаратов для лечения сахарного диабета, онкологических и урологических заболеваний их можно заменить отечественными аналогами, заверили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Иностранные фармацевтические компании продолжают поставлять препараты, сообщили сотрудники дагестанских аптек.

Как писал "Кавказский узел", санкции, введенные против России после начала военной спецоперации российских войск на Украине, спровоцировали падение курса рубля. 4 марта жители Махачкалы рассказали, что цены на продукты в магазинах повысились. Минэкономразвития Дагестана объяснило рост цен санкциями, ажиотажным спросом на продукты и задержкой российских грузов, которые перевозятся морским путем.

На фоне санкций и ухода многих иностранных компаний с российского рынка международные фармацевтические компании официально не заявляли о приостановке поставок, но в московских аптеках уже выстроились очереди из пациентов, а на сайтах аптек отмечается, что некоторых препаратов нет в наличии, сообщила 10 марта "Новая газета".

Из эндокринных заболеваний одними из самых распространенных в Дагестане являются сахарный диабет и зоб, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" врач-эндокринолог одного из медучреждений Махачкалы.

По его словам, в случае с сахарным диабетом при необходимости есть возможность заменить зарубежные лекарства на российские аналоги, поскольку категоричных запретов на перевод больного сахарным диабетом с лечения зарубежным препаратом на лечение отечественным аналогом нет. Однако если делать такую замену, то, по его словам, только от "безысходности".

Среди самых распространенных зарубежных препаратов для лечения сахарного диабета эндокринолог назвал "Лантус", "НовоРапид", "Галвус" и "Диабетон". Почти все передовые исследования в изучении сахарного диабета и разработки препаратов по итогам этих исследований проводятся за рубежом, подчеркнул врач.

Почти все препараты, предназначенные для лечения зоба, - иностранного производства, рассказал специалист. Но эта болезнь "вялотекущая", и поэтому перерывы в употреблении лекарств в 1-3 месяца или снижение количества приемов не критичны для человека с этим заболеванием, уточнил он.

Паники, связанной со страхом исчезновения зарубежных препаратов с российского рынка, среди его пациентов нет, добавил эндокринолог. По имеющейся у специалиста информации, основные зарубежные фармацевтические компании, которые выпускают препараты для лечения сахарного диабета, заявили о том, что их деятельность не будет зависеть от санкций, и они намерены продолжить работать в России.

Врач-уролог из Дагестана, работающий как в Дагестане, так и в одной из московских государственных клиник, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что почти все оборудование и почти все расходные материалы, используемые при урологических операциях, иностранного производства. "Инструментарий, расходные материалы [в основном] европейских, американских фирм. Они имели большое значение, но [американским, европейским фирмам] есть замена индийской, китайской, турецкой [продукции]", - пояснил врач.

В связи с этим, по словам врача, среди его коллег нет паники, однако ажиотаж наблюдается у столичных специалистов, занимающихся именно роботизированной хирургией . "Потому что они зависимы от расходных материалов из Европы. У них на одну операцию бывает расходный материал на 150-200 тысяч рублей", - рассказал врач.

Среди распространенных в Дагестане урологических заболеваний врач назвал мочекаменную болезнь, аденому предстательной железы и инфекции мочевыводящих путей, а среди часто назначаемых иностранных препаратов - "Омник" и "Таваник".

По его словам, у каждого препарата европейского производства, который применяется при лечении урологических болезней, есть российские аналоги и при необходимости можно применить их. Тем не менее препараты европейского производства лучше, чем российские аналоги, подчеркнул врач.

В лечении онкологии применяются отечественные препараты, не уступающие по эффективности зарубежным, хотя переносимость этих препаратов у пациентов с онкологией хуже, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врач-онколог одного из государственных медучреждений Дагестана. "Просто он [препарат иностранного производства] переносится намного легче, чем наш препарат", - пояснил врач.

Специалист исключил возникновение паники среди больных онкологией. Лечение таких больных полностью финансируется государством, и нехватки препаратов или оборудования в онкологических отделениях республики нет, в частности, дефицита нет в Дагестанском онкологическом центре, рассказал специалист.

Тем не менее среди онкологических больных есть пациенты, которые, отказываясь от государственной помощи, покупают лекарственные препараты за пределами России самостоятельно, отметил работник медучреждения. "Такие пациенты у нас есть, но их очень мало", - уточнил он.

Среди препаратов иностранного производства, которые часто применяются при лечении онкологии, врач назвал "Золадекс" и препараты "золедроновой кислоты", применяемые для предотвращения проблем с костной системой при онкологических заболеваниях. Эти препараты есть и российского производства, и зарубежного производства, рассказал онколог. "По любой онкологии пациентам нужны именно эти препараты. После окончания химиотерапии мы назначаем их, чтобы не было разрушения костной системы", - сказал он, уточнив, что рак молочной железы, желудка и лёгких являются тремя наиболее часто встречающимися видами онкологии среди пациентов в Дагестане.

Медикаментозное обеспечение онкологических пациентов ведётся без перебоев, нехватки каких-либо лекарств нет, нет и ажиотажа среди пациентов, связанного с возможным дефицитом препаратов, добавил специалист.

Аптеки ожидают пополнения запасов распроданных препаратов

На препараты инсулина зарубежного производства наблюдается большой спрос в Дагестане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель крупной дагестанской аптечной сети. По его данным, по состоянию на 17 марта в аптечной сети "в малом количестве" имелся препарат "Лантус". Препарат "НовоРапид" в аптечной сети отсутствовал, однако фармацевт заверил, что ожидается поступление этого препарата. Также в аптечной сети имелись в наличии "Диабетон" и "Галвус", предназначенные для лечения сахарного диабета. При этом представитель аптеки затруднился пояснить, когда именно планируется поступление отсутствующих препаратов для лечения сахарного диабета.

Также в аптечной сети отсутствовал препарат "Золадекс", назначаемый при онкологических заболеваниях. По словам фармацевта, "препарат скупили сразу". Другой зарубежный препарат "Акласта", содержащий золедроновую кислоту, также отсутствует в аптечной сети, поскольку был распродан.

Фармацевт отметил, что аптечная сеть в ближайшее время ждёт поступления препарата "Акласта". При этом препараты "Омник" и "Таваник", применяемые при лечении урологических заболеваний, в наличии были.

Сотрудница другой крупной дагестанской аптечной сети отметила, что "Лантус", "Галвус" и "Диабетон", предназначенные для лечения сахарного диабета, имеются в наличии, а препарата "НовоРапид" от той же болезни нет в наличии. По словам фармацевта, препарата "Золадекс" в аптечной сети нет, но есть "Акласта" с содержанием золедроновой кислоты. Препараты "Омник" и "Таваник" также имеются в наличии, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Повышенный спрос махачкалинцев наблюдается на некоторые препараты гормонов щитовидной железы, уточнила представитель аптечной сети. Среди таких препаратов она назвала препарат "Эотирокс". Препараты гормонов щитовидной железы в аптеках сети отсутствуют из-за повышенного спроса, но представители фирм-производителей обещали к концу марта в полной мере обеспечить наличие препаратов в аптеках. "Перебоев с поставками препаратов щитовидной железы не будет", - сказала она, опираясь на заявления фармацевтических компаний.

В организацию "Монитор пациента" жалоб на отсутствие препаратов в государственных и частных аптеках Дагестана не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Монитора пациента".

По его мнению, если и есть дефицит некоторых лекарств в аптеках Дагестана, то из-за того, что люди с хроническими заболеваниями покупают лекарства с запасом. Фармацевтические компании продолжат работать в России, как прежде, и перебоев в лекарственном обеспечении в Дагестане не должно возникнуть, высказал свое мнение представитель организации.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.