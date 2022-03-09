Власти Дагестана объяснили рост цен санкциями и ажиотажем

09 марта 2022, 07:36

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Цены растут из-за санкций и задержки российских грузов, которые доставляются через Ла-Манш в порты Балтики. Также на стоимость товаров влияет ажиотаж, возникший из-за массовой скупки, заявило Минэкономразвития Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", махачкалинцы 4 марта рассказали, что цены на продукты в местных магазинах повысились. Падение курса рубля уже сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили дагестанские предприниматели. 8 марта региональный муфтият обратился к предпринимателям с призывом продавать товар по доступной для людей цене.

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Одной из причин, из-за которой растут цены, является транспортировка товаров, заявило Минэкономразвития Дагестана. "Санкции усложняют транспортировку товаров, из-за чего повышается цена на доставку. Многие торговые пути России в порты Балтики проходят через Ла-манш, мимо Франции и Англии, что дает возможность задерживать российские грузы и срывать поставки", – заявило ведомство 8 марта в своем Telegram-канале.

Также стоимость товаров поднимают некоторые продавцы, добавило министерство. "Продавцы ставят цену с учетом будущих трат, ведь закупать товар им придется уже по новым ценам. Чтобы для этого хватило средств и не случилось дефицита, некоторые продавцы вынуждены повышать цены", – сказано в сообщении.

Кроме того, на цене сказывается ажиотаж. Люди начинают массово скупать товары, и продавцы повышают цены с учетом возросшего спроса, добавило ведомство.

Напомним, что 5 марта глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".