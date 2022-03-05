Пользователи соцсети потребовали принять меры против роста цен в Дагестане

05 марта 2022, 09:18

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Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наказывать предпринимателей за необоснованное повышение цен на продукты. Стоимость товаров подняли поставщики, а не продавцы, заявила часть комментаторов в Instagram. Другая часть комментаторов потребовала привлекать к ответственности предпринимателей, которые повышают цены.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта махачкалинцы рассказали, что цены на продукты в местных магазинах повысились, но пока незначительно. Падение курса рубля уже сказалось на закупочной стоимости товаров, и планируется рост розничных цен, отметили дагестанские предприниматели.

24 февраля началась военная операция российских войск на Украине, после чего была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении. Менеджеры волгоградских магазинов рассказали о возросшем спросе на бытовую технику, несмотря на рост цен. Волгоградцы объяснили покупку техники необходимостью вложения дешевеющего рубля.

Глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил наказанием предпринимателям, которые необоснованно повышают цен на продукты. "Какие международные санкции могут повлиять на [цены на] хлеб, когда запасы были подготовлены уже в прошлом году? Или на другие товары первой необходимости, которые никоим образом не подпадают под скачкообразные процессы, связанные с долларом. Это недобросовестные люди, которых мы тоже будем выявлять и принимать необходимые меры. Никто не должен жить по принципу "Кому война, а кому мать родна", – привело вечером 4 марта РИА "Дагестан" слова Меликова.

Генсек ООН призвал Владимира Путина прекратить спецоперацию на Украине, а Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, говорится в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Слова главы Дагестана о недопустимости повышения цен на продукты были опубликованы 4 марта на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 360 тысяч пользователей. К 09.15 мск 5 марта эта запись набрала около 96,1 тысячи просмотров и 965 комментариев. Часть их авторов потребовала наказать бизнесменов за повышение цен.

"Примите меры, пожалуйста", – написала svetl_ana1724.

"Очень просим, примите, пожалуйста, меры", – заявила также pa.timat202.

Другая часть комментаторов указала на повсеместное повышение цен. "Не только на продукты, на все повысили цену", – отметил пользователь shtukaturmaster_05.

"На все цены подскочили, а вот зарплаты не изменились", – заявил пользователь angelikairs.

"И хлеб, и сахар, и крупы, и так далее", – подчеркнул пользователь 19elklass69.

Некоторые из комментаторов заявили, что магазины не виноваты в росте стоимости товаров. "А что нам делать магазинам, если товар нам отпускается на 20-30% дороже, чем мы получали?" – спросил пользователь alieva_lari.

Заявление Меликова о необоснованном росте цен на продукты питания было также размещено 4 марта в Instagram-паблике tut_mahachkala, на который подписаны около 203 тысяч пользователей. На 09.15 мск 5 марта эта запись набрала около 31,7 тысячи просмотров и 296 отметок комментариев. Некоторые пользователи заявили, что цены повышают поставщики.

"Да ладно, а поставщики думают иначе", – написала friendichka.

Часть комментаторов потребовала наказывать предпринимателей за повышение цен. "С этим могут справиться только реальные административные и уголовные наказания недобросовестных предпринимателей", – заявил ahmedov_ahmedov2.

"Уже автоматически все повышают цены на продукты, хоть кто-нибудь займитесь этим безобразием", – призвал пользователь fendi23.

"Заодно и таксистов начните штрафовать", – отметил пользователь zabiyat1990.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".