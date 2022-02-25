Спрос на бытовую технику в Волгограде резко вырос на фоне войны с Украиной

25 февраля 2022, 15:00

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Менеджеры магазинов в Волгограде отметили повышенный спрос на бытовую технику, несмотря на рост цен. Волгоградцы объяснили покупку техники необходимостью вложения дешевеющих рублей. Длинные очереди выстроились и в отделениях банков, где жители города пытаются снять наличные.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении. В тот же день стало известно об проблемах с выдачей наличных - часть банкоматов в Волгограде к вечеру 24 февраля перестала выдавать деньги.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Cпецоперация направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, операция в Донбассе имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее, что объясняется военным потенциалом украинской армии и территориальным расположением Украины.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала сегодня в магазинах DNS и "Ситилинк" в Волгограде. В магазине DNS на проспекте Жукова два менеджера стояли у витрин с телефонами и меняли ценники на товар. Один из них сообщил корреспонденту, что цены выросли в основном на некоторые ноутбуки, смартфоны, планшеты, холодильники. "Цены растут постоянно, но не на все сразу, а как бы поштучно, на некоторые модели цены выросли на 30%. Вчера было много народу, сегодня для утреннего часа тоже достаточно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На стойке продавцов стояло объявление "В связи с большим количеством изменений стоимости товара, в данный момент информация на некоторых ценниках может быть неактуальна. Уточняйте стоимость товара у продавцов-консультантов".

Волгоградец Игорь Алексеевич покупал телевизор. "Вчера весь день думали с женой, что надо вложить деньги, сегодня утром прочитали, что ритейлер повысил цены на технику на 30%, срочно пошли в магазин, думать уже некогда. Вроде успели до смены ценника", - сказал он

Супруги Марина и Александр присматривали холодильник. "Пришли покупать. Боимся, что в связи с санкциями и падением рубля мы заграничной техники еще долго не увидим", - отметил Александр.

В магазине "Ситилинк" на улице Землячки продавец сообщила об ажиотажном спросе на технику. "Вчера днем все сметали", - сказала она.

Волгоградка Алла пришла вместе с дочерью, купили пылесос. "Пусть будет, не сильно нужен, но не понятно, что дальше будет с техникой – будет ли она вообще и по каким ценам", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Вчера присмотрел ноутбук, а сегодня утром он стоит уже плюс 2 тысячи, решил все же брать", - сказал молодой человек, представившийся Владимиром.

О подорожании товаров рассказали и работники автосалонов. По словам одного из них, повышение цен на автомобили ожидалось, но последние события ускорили его.

"Спрос как и в начале месяца. Известно, что другие дилеры начали повышать цены с сегодняшнего дня. Когда произошел резкий скачок доллара, все дилеры сделали стоп продаж, поменяли политику и выставили новые прайсы. Конечно, по таким ценам люди не стремятся покупать машины. Пока отгрузку завод закрыл, он будет пересматривать цены, машины дилерам пока не отгружаются. Дилеры продают только то, что есть в наличии и из-за этого подняли цену. Потому что, если будет нечего продавать, выжить дилерскому центру будет невозможно. Зарплата продажников зависит от проданных машин, а есть еще обслуживающий персонал – бухгалтерия, маркетинг – они просто сидят на окладах. Без разницы сколько машин продалось, им надо платить зарплату", - рассказал сотрудник одного из автосалонов.

В автосалоне "Брайт-парк" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "цены растут каждый день".

Ситуация в экономике может привести к закрытию малого бизнеса, считает владелец центра кузовного ремонта Владимир: "Мы работаем с автомобилями, которые сдают люди в trade-inn в автосалон. У меня работает 10 человек, мы делаем машины и сдаем их обратно в салон, который выставляет их на продажу. Вчера салон объявил о прекращении продаж машин из-за прекращения их поставок заводом. Сколько продлится эта ситуация, неизвестно. Плюс подорожал материал – грунты, шкурки и все остальное. Я уже объявил сотрудникам, что буду закрывать бизнес".

Жители Волгограда продолжают снимать деньги с банковских карточек. Корреспондент побывала сегодня в отделении Сбербанка на улице Краснополянской. В помещении, где установлены девять банкоматов, стояла большая очередь. Только два банкомата работали на выдачу денег, в остальных денег не было. Одна из женщин рассказала, что обошла уже три банка и лишь в этом отделении в банкоматах есть в наличии рубли.

Менеджер Сбербанка сообщила корреспонденту, что деньги отсутствуют из-за ажиотажного спроса. "Вчера люди начали снимать крупные суммы, и мы просто не успеваем заполнять банкоматы", - сказала она.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Волгограде прошла серия одиночных пикетов с призывом прекратить военные действия на Украине. Не менее 18 участников пикетов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения. К вечеру 24 февраля большинство активистов отпустили.